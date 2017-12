Pobjedniku Evrovizije urađena transplantacija srca

Pojbednik posljednjeg Evrosonga Salvador Sobral oporavlja se u bolnici nakon izvršene transpantacije srca.

Hirurzi iz bolnice Santa Kruz u Lisabonu izjavili su da je operacija prošla dobro.

- Salvador je bio dobro pripremljen. On je mlad čovjek koji razumije teškoće ove procedure", naveo je hirurg Migel Abesasis.



On je dodao i da mu je pobjednik Evrovizije neposredno pred operaciju poželio sreću.



Oporavak će trajati dugo, ali ukoliko sve bude teklo kako treba, Sobral će moći da vodi sasvim normalan život, dodao je hirurg.



Pjevač je čekao nekoliko mjeseci dok se donor nije pojavio. U septembru je objavio da se povlači iz javnosti i svog posla.



Strani mediji su ranije pisali da je Salvadoru srce neohodno najkasnije do kraja godine.



Pjesmu sa kojom se predstavio evrovizijskoj publici, koja je donijela prvu pobjedu Portugalu, napisala je njegova sestra Luisa.