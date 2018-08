Počeo 18. Festival uličnih svirača

Ovogodišnje izdanje Festival uličnih svirača - Gradić fest, otvoren tradicionalnom povorkom učesnika i građana od Trga slobode do Beogradske kapije u Petrovaradinu.

Povorka je iz centra Novog Sada krenula sinoć u 20 časova, predvođena savremenim italijanskim orkestrom limenih duvača "Bandakadabra", a uz njih su bili i "Orquestra Creativa" iz Portugala, kao i novosadska Sambansa, uz hiljade građana i gostiju Festivala.

Vesela povorka je prešla preko mosta "Varadinska duga" da bi pogledala nastup Davida Morena koji se publici predstavio virtouznom svirkom na klaviru vertikalno postavljenom na visini od osam metara, uz vazdušne akrobacije i inspirativne video projekcije.

Španski umjetnik je opravdao očekivanja, odnosno, priredio je originalan scenski nastup.

S obzirom na to da je ovaj festival na otvorenom, bitno je pomenuti da su vremenski uslovi sinoć bili idealni i za posjetioce i za izvođače.

Da podsjetimo, najzvučnije ime ovogodišnjeg izdanja festivala je francuski bend ,,The Wackids", koji svira hard rok na dječijim instrumentima, numere izvodi na japanskom sintisajzeru i dječjem setu bubnjeva "Hello Kitty", a nastupaju u subotu 1. septembra od 22:30. Domaće i regionalne umetnike će predvoditi bend "Svemirko" i Sara Renar iz Zagreba, kao i "Ana & The Changes" i MKDSL iz Beograda.

Pozorišna trupa Reflektor teatar iz Beograda će izvesti dvije hit predstave "Muškarčine" i "Smrt fašizmu! O Ribarima i Slobodi".

Trodnevna smotra ulične umjetnosti će osim muzičkih programa domaćih i stranih izvođača, ponuditi i pozorišne predstave, filmske projekcije, izložbe i performanse, trajaće do subote 1. septembra u Podgrađu Petrovaradinske tvrđave.