Počeo "Nektar Garden fest": "Who See" i "Buč Kesidi" oduševili publiku

Novi prijedorski festival pod nazivom "Nektar Garden fest" svečano je otvoren u četvrtak naveče u Ljetnjoj bašti ovog grada.

Festival će za tri dana programa ugostiti neka od najpopularnijih imena domaće muzičke scene, a prvoga dana rasplesanu publiku zabavljala su čak četiri benda i jedan DJ.

Zvaničan početak festivala obilježio je nastup banjalučke grupe "Ispad", a frontmen ove grupe kazao je da su nastupi svima nedostajali.

"Svi smo se poželjeli ovoga! Nismo svirali više od dvije godine, i ovo je drugi koncert koji smo svirali kako su mjere popustile. Ljudi su pred binom! Zvuk je odličan, i mislio sam da se ovo nikada više neće dogoditi. Prijedorska publika je sjajna i ovdje uvijek imamo ljude koji prate naš rad", rekao je Nikola Suvajac, gitarista i pjevač benda "Ispad".

Nakon fantastičnog zvuka panka, atmosferu do usijanja je dovela popularna hip-hop crnogorska grupa "Who See", koja je svojim hitovima okupila najveći broj fanova ispred bine. Publiku su pozdravili riječima: "Ovo nam je sada vatreno krštenje pred publikom sa našeg govornog područja".

Izuzetno dobru atmosferu pratila je odlična organizacija, a i sami muzičari grupe "Who See" nisu imali zamjerku.

"Poslije ovih pošasti koje su nas zadesile, uopšte nešto da se desi je dobro, a kad je još mjesto koje je obezbjeđeno za publiku zapravo puno publike i kad smo mi tu zdravi i veseli onda je to sjajno i nemamo zamjerku", rekao je Deduh iz sastava "Who See".

Dodali su da su prezadovoljni nastupom, energijom, te da će im ovaj koncert sigurno ostati u pamćenju.

"Očekivanja su ispunjena i previše, ove godine imamo mnogo nastupa po BiH. Ovo nam je drugi put da smo ovdje, sve je krcato, interakcija na vrhuncu", rekao je Noiz za "Nezavisne".

Odličnu atmosferu nastavila je pančevačka grupa "Buč Kesidi" koja je dočekana sa velikim nestrpljenjem i ovacijma naročito od strane ženskog dijela publike. Ovo je bio njihov prvi nastup u ovom gradu, a kako kažu, ponijeće samo najljepše utiske.

"Prvi put smo u Prijedoru, i iskreno nismo očekivali ovakvu energiju. Očekivali smo ljude na koncertima, zato što smo se posvetili novom albumu, ali nekako kada doživiš posle svega i 'lockdowna' i kada se vratiš među publiku, tek onda shvatiš koliki je to odziv. Mi nismo znali šta da očekujemo u Prijedoru pošto nismo nikada bili, ali ova publika je sjajna", rekao je bubnjar Zoran Zarubica.

Inače, ovaj sastav je tokom svoje tonske probe tražio od tehničara da njihov zvuk bude što tiši, a razlog za to je želja da čuju kako publika pjeva.

"Mislim da je sinergija i energija sa publikom jedna od glavnih stvari koje čine nastup. Bendovi uglavnom traže da budu glasni, a kada su glasni onda se čuje mnogo manje stvari koje publika šalje prema bini. Mi želimo da angažujemo publiku da peva zajedno sa nama. Ovakva publika, ovo niko ne bi očekivao prvi put", zaključio je gitarista i pjevač Luka Racić.

Ovo veče će ostati posebno u sjećanju mlađoj publici koja je dobila priliku da se fotografiše sa članovima ovog benda.

"Ne mogu da vjerujem da su izašli tako opušteno nakon nastupa da se fotografišu sa svima. Presrećna sam, još sam u šoku", kazala je jedna devetnaestogodišnjakinja.

Nakon impresivnog "Buč Kesidija“, na sceni su se našli misteriozni i skladni "Nipplepeople", a svojim tonovima i popularnom numerom "Frka" prisutne su zabavljali do jedan sat iza ponoći.

Iza svojih maski sa kojima već godinama kriju identitet, ovi talentovani muzičari su publici u Prijedoru predstavili set listu pjesama koje su navele na ples i one najstidljivije.

Za kraj prve festivalske večeri svoje umijeće pred stotinama ljudi pokazao je i popularni DJ Dejan Milićević koji je bio zadužen za žurku do jutarnjih časova, a u svojoj izjavi za medije kazao je da je "stejdž ludilo i zvuk je odličan".

"Ovo je van svih mojih očekivanja moram da priznam. Ljudi su željni ovakvih stvari. Taj jedan plesni momenat tokom nedelje je jako bitan za zdrav duh, jer svi smo navikli da se vikendom provedemo i đuskamo, i onda odjenom toga nema. Sada kad su nas ponovo pustili, a ja sam iskreno odradio dosta nastupa, atmosfera je bombastična. Samo kad pustiš bass, ljudi vrište, to je potpuni haos. Najavljivali su nam da će post-kovid biti razvratan, i to se definitivno i dešava", zaključio je Milićević.

Za drugi dan festivala očekuje se najveće interesovanje publike, a na prijedorsku scenu stiže "Zabranjeno Pušenje", "Brkovi" i "Atheist Rap".

Publika će prije ovih koncerata moći da uživa u svirci sastava "Moreuz", a čast da zatvori drugo festivalsko veče će pripasti DJ-u, Mladenu Tomiću.