Počinje 23. "Zelenkovac Jazz festival": Zvuk džeza u srcu prirode

MRKONJIĆ GRAD - Dvadeset treće izdanje "Zelenkovac Jazz festivala" održaće se na istoimenom izletištu u blizini Mrkonjić Grada od 10. do 12. avgusta, a u ovoj oazi prirode sviraće džezeri iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Nizozemske, Norveške, Hrvatske, Slovenije, Francuske, Makedonije, Švajcarske, Francuske....

Zelenkovac se nalazi na 880 metara nadmorske visine, okružen planinama Lisina, Manjača i Dimitor, čineći idiličnu oazu u prirodi, a na njemu se tradicionalno odvija jedini festival ove vrste u Bosni i Hercegovini.

Tokom tri festivalska dana publici će se predstaviti devet sastava.

"Festival je prepoznatljiv na širim prostorima i ušao je u džez krugove svjetskog ranga, ušao je u svjetske kalendare po svojoj posebnosti, po neobičnosti mjesta gdje se održava. Što se tiče izbora muzičara, vodimo računa da su to autori i bendovi koji se uklapaju u ovaj ambijent", rekao je za "Nezavisne" Borislav Janković, organizator festivala.

Ovogodišnje sastave je selektovao muzički urednik Dragan Vuković, a kako organizatori navode, veliki broj bendova se prijavio i za narednu godinu.

"Željeli smo da festival bude inspirativan i nesvakidašnji, da ima dobar karakter. To nije komercijalna muzika i nije nešto što se ponavlja iz dana u dan, to se čuje samo jednom, pogotovo kad se svira jam session, to je jedinstven događaj koji se desi samo tad", dodao je Janković.

Led 10. avgusta probija sastav "In momento", predvođen flautistom Piterom Senstiusom, a nizozemskoj grupi ovo nije prvi nastup na ovom festivalu, tako da će svakako biti zanimljivo vidjeti kakav su repertoar pripremili za ovu godinu.

Nakon njih publiku očekuje nastup benda "Todorrica" iz Subotice, koji stvara čardaš etno flamenco jazz, a predvodi ih gitarista Vladimir Todorović.

Završnicu prve večeri donosi domaći bend "Sunday stories", čiji stalni sastav čine vokal Nina Babić, gitarista Saša Ćirić, basista Mustafa Kurtalić, saksofonista Mirza Sijerčić, flautista Narcis Zečić i bubnjar Zlatan Porobić.

Drugog festivalskog dana, 11. avgusta, nastupa jedan od najtraženijih evropskih džez basista, muzičar Per Matisen sa svojim bendom, a koji je zbog svog načina sviranja bas-gitare zaradio epitet "bas viking".

Iste večeri će hrvatski dvojac Dunja Knebl i Zoran Majstorović premijerno izvoditi numere s albuma koji su izdali ove godine - "Sonce". Kako kažu organizatori, Dunja je vjerovatno najstariji izvođač u istoriji festivala, jer je ušla u sedmu deceniju života, ali to je ne sprečava da daje novi život starim i zaboravljenim pjesmama.

Još jedna grupa za koju je rezervisan termin druge festivalske večeri je švajcarsko-makedonski trio koji čine harmonikaš Serafim Von Vera, bubnjar Adrian Bokli i klarinetista Tome Iliev.

Završni dan festivala, 12. avgusta, otvara slovenački sastav "Orkestrada", koji predvode bubnjar Vid Drašler i njegova supruga Rada Kikelj, a predstavnici Slovenije, kao zemlje vodilje kada je riječ o džez sceni bivše Jugoslavije, uvijek imaju dobar prijem kod festivalske publike.

"Portron Portron Lopez" je trio iz Francuske. Njihova muzika je živa materija, adrenalinski fiks psihodeličnog rokenrola, afro-karipske ritmičnosti, orijentalnog transa i zarazne energije. Oni u svoj zvuk upliću afro beat i nasljeđe afričkog genija Fela Kutija sa jedne strane i američkog genija Keptena Bifharta, a uspjeli su da se probiju na svjetsko tržište.

Za završnicu festivala biće zadužen novi džez sastav "Robostrop & The Ceo", koji dolazi iz Zagreba i na Zelenkovac donosi originalni balkanski fank-gruv džez zvuk.

Posjetioci koji požele da festival posjete sva tri dana tradicionalno mogu da iskoriste neku od dostupnih opcija noćenja.

"Gosti festivala mogu biti smješteni u kampu, u našim bungalovima ovdje, u raspoloživom seoskom smještaju u okolini, kao u smještaju na jezeru Balkana nekih desetak kilometara od Zelenkovca", dodaje Janković.

Pored festivala, na Zelenkovcu se održavaju i brojne druge manifestacije, te je za avgust zakazana i kulinarska manifestacija "Rat gra'ova", kao i Međunarodna likovna kolonija.