Počinje "Sea Dance" festival u Budvi

BUDVA - Na budvanskoj plaži Buljarica od 26. do 29. avgusta počinje "Sea Dance" festival, gdje će nastupiti vodeće svjetske i regionalne muzičke zvijezde elektronske, trap/hip hop i rock scene.

Nastupiće Boris Brejcha, Maceo Plex, Tale Of Us, Meduza, Satori i Topic, koji u Crnu Goru dolaze po prvi put, kao i imena poput Senidah, "Bajage i Instruktora", Vojka V, "Who See", Sajsi MC, Tijane T i mnogi drugi koji drže sam vrh ovdašnje muzičke scene.

Festival će se održati u skladu sa bezbjednosnim protokolom, na osnovu kojeg će ulaz na festival biti ograničen na posjetioce koji imaju dokument da su primili najmanje jednu dozu vakcine protiv kovida-19 ili da su preležali virus, zatim na one koji imaju negativan PCR, odnosno antigenski brzi test-BAT.

Takođe, za one koji ne posjeduju navedenu dokumentaciju, ispred festivalskih kapija biće organizovano brzo antigensko testiranje po povlašćenoj cijeni od pet evra.

"Sea Dance" festival pokrenuo je i kampanju za vakcinaciju mladih u Crnoj Gori, u sklopu koje svi koji se do 24. avgusta vakcinišu na jednoj od 23 lokacije širom Crne Gore, dobijaju ulaznicu za otvaranje festivala, u četvrtak, 26. avgusta.