Počinje "ludilo" u Novom Sadu: Baby Lasagna otvara "Exit"

NOVI SAD - Dvadeset četvrto izdanje "Exit" festivala večeras na bini "Tesla Universe", posvećenoj velikom srpskom i svjetskom naučniku, na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu otvara nastup ovogodišnjeg hrvatskog predstavnika na pjesmi "Evrovizije" - Baby Lasagne.

"Exit" ove godine, otkriveno je iz ove organizacije, započinje značajnu promjenu u duhu društveno odgovornog ponašanja, pa će ceremonija otvaranja festivala proći bez vatrometa.

"Nakon što je osvojio ubjedljivo najviše glasova evrovizijskih fanova i napustio veliku scenu kao pobjednik ljudi, 10. jula stiže na Petrovaradinsku tvrđavu kako bi svojim drčnim gitarskim zvukom i prepoznatljivim plesnim pokretima otvorio 24. izdanje Exita", zvanična je najava "Exit" festivala.

Festival će trajati do 14. jula, a trenutno je moguće kupiti samo jednodnevne ulaznice, jer su kompleti rasprodati.

"Festivalski kompleti za 'Exit' su rasprodati, a ti još možeš da doživiš magiju festivala uz jednodnevne ulaznice. Zbog nezapamćene potražnje ulaznice nestaju supermoćnom brzinom", saopštavaju putem društvenih mreža organizatori "Exita".

Večeras, u takozvanom nultom danu festivala, veliku pažnju publike privlači pojava Wima Hofa, koji je poznat kao ekstremni atletičar sposoban da izdrži vrlo niske temperature.

"Milioni ljudi koji ga prate širom svijeta maštaju o prilici da ga upoznaju i čuju šta ima da kaže, a tu privilegiju imaće upravo novosadska publika, kako uveče na Petrovaradinskoj tvrđavi, tako i ranije tokom dana u samom gradu. Wim Hof će se povodom otvaranja festivala obratiti prisutnima, podijeliti dio svog znanja i pokrenuti energiju u nama. I upravo će se ceremonijom otvaranja obilježiti početak nultog dana, odnosno 'Day 0' ovogodišnjeg 'Exita'", javljaju organizatori.

Pored nastupa Baby Lasagne, iz "Exita" u nultom danu najavljuju i nastup ikone novih muzičkih generacija Iniko, potom popularnog Buraka Yetera sa specijalnim gostom Dimashom Qudaibergenom, a pridružuju im se i australijska producentkinja Alison Wonderland koja predstavlja novi projekt Whyte Fang, pobjednica "Pjesme za Evroviziju" Teya Dora i naelektrisani indie-punk sastav Keni Nije Mrtav.

"Zvjezdani program 'Tesla Universe' bine u narednim noćima na novi energetski nivo podići će koosnivač legendarnog benda Rage Against The Machine Tom Morello, rodonačelnik trapa Gucci Mane, ekscentrična viralna pop senzacija Oliver Tree, britanski hit kolektiv Rudimental, jedan od najčuvenijih pop-rap sastava svih vremena, Black Eyed Peas, zatim osnivači kultne Sepulture - braća Cavalera, višestruko nagrađivani francuski dvojac Ofenbach, nezaustavljivi pankeri The Exploited, uz koje stižu i Alok, John Newman, Steve Angello, Kenya Grace, Sam Divine, Willy William, Dub FX, Ian Asher, Altin Gün, Azahriah, Joker Out, Ljubičice, Z++, Divolly & Markward, Lady Lee i još mnogo imena čije nastupe ove sezone ne želite propustiti", ističu iz "Exita".

Plesni maraton do jutra nad Mts Dance arenom, kako su javili u nastavku, predvodiće kroz četiri festivalske večeri neprikosnoveni doktor elektronske muzike Carl Cox, megazvijezde Maceo Plex, Bonobo, Black Coffee, uz ostale najaktuelnije predstavnike techno i house scene današnjice - I Hate Models, KlangKuenstlera, Patricka Masona, Franky Wah, Barry Can't Swim, Samu' Abdulhadi i Carlitu.

"Pridružuje im se najtraženiji producentski i DJ dvojac ARTBAT, Argy i Vintage Culture donose svjetsku premijeru svog b2b seta, a nastupiće i Avantika, Desna, Mose, Human Rias, Lanna, Inner Sense, Mene, Katalina i Dimitri J b2b Un Padre, spremni da vas iz hrama elektronske muzike lansiraju do zvijezda", navode iz "Exita".

Noći u kojima nema stajanja na NSNS Refreshed by Heineken Silver, naveli su u nastavku, upotpuniće svojim nastupima Sara Landry, Kobosil, Yotto, Helena Hauff, Cassie Raptor, Francis Mercier, Estella Boersma, Henry Saiz, Oguz, dok na kultnoj Visa Fusion bini posjetioce očekuje fuzija elektronike, rocka i popa - stižu grčki rock velikani Villagers of Ioannina City, višestruko talentovani instrumentalista Mezerg, veterani regionalne scene Urban & 4, hip-hop legende Bad Copy, Edo Maajka i Helem Nejse.

"Bitove pojačavaju i Grše i Kuku$! Šljokice i posebnu magiju na Visa Fusion donose Ida Prester & Lollobrigida, Iva Lorens i Nika Turković, a publiku svih generacija spojiće Marčelo i bend, Marko Louis, Ritam nereda, Filip Baloš, Lufthansa, Muspell, Lakeside X i Funk Shui, Hali Gali kolektiv: Sitzpinker, Proto Tip i Vizelj. Sa uveliko proslavljenima nastupaju i rastuće zvijezde Grizete, Čuvari stvari, Luka Rajić, Pretty Loud, Zhiva, Ki Klop, Kruz Roudi i Lu", kažu iz organizacije "Exita".

Oni dodaju da će tvrdim zvukom i moćnim rifovima koje donose The Casualties, Coroner, Ratos de Porao, Uada, Conflict i drugi kultni HC sastavi odjekivati program na Explosive Stage infused by Old Spice bini.

"U spoju provokativnih rima, oldschool hip-hoperi ukrstiće svoje bitove sa nasljednicima trap i rap zvuka - na Gang Beats binu stižu Amna, Fox, Prti Bee Gee, Sajsi MC, Bejbi Motorola x Thea Texxxas, Masayah, Micka Lifa, Mlada Beba, Sassja, Tam & Jymenik uz još mnogo energičnih izvođača", navode iz "Exita".

Ovogodišnji "Exit" održaće se sa temom "Exit Starseeds" i sloganom "Probudimo naše supermoći zajedno", a pored jakog muzičkog programa, donijeće i niz društveno odgovornih aktivnosti za sve posjetioce.

Kroz inicijativu "Živi uživo" u saradnji sa UNICEF-om i uz podršku krovne evropske festivalske asocijacije "Yourope", organizacija festivala, kako je najavljeno, ove godine skrenuće pažnju na sve veći problem digitalne zavisnosti kod mladih.

"Koliko je danas zaista važno mentalno zdravlje mladih ukazuje i snažna inicijativa 'Exit' festivala da realne istinite priče, one koje su duboko prožete pravim životnim iskustvom, prebace na realne i opipljive događaje koji će se stvarati, graditi i obogaćivati kontaktima koji se dešavaju jedino uživo. Upravo te priče, one u kojima istinski imamo susrete jedni sa drugima, u kojima se grlimo, u kojima smo saosjećajni i razumijemo potrebe drugih, kao i one priče u kojima tragamo za odgovorima u pravcu ljubavi i empatije - one predstavljaju srce i dušu ovogodišnjeg 'Exit' festivala i kampanje 'Živi uživo'", skreću pažnju organizatori "Exita", uz dodatak da će ekološka strana festivala i ove godine biti prisutna uz Green Exit platformu, gdje će se uz pomoć mobilnih timova i reciklomata prikupljati ambalaža za reciklažu.

