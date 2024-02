Poginuo basista kultnog benda

Basista grupe Džamirokvaj (Jamiroquai) Derik Mekintajr poginuo je u saobraćajnoj nesreći u 66. godini, objavila je njegova porodica u saopštenju u petak, prenosi Daily Mail.

Muzičar, koji se proslavio kao dio fank i ejsid džez sastava zajedno s pjevačem Džejem Kejem, preminuo je 2. februara nakon sudara s pet automobila u Bušiju, Hertfordširu.

"Naš tata, Derik Mekintajr, bio je ponosan tata, suprug, brat, sin, ujak, deda i prijatelj. Imao je strast prema muzici, svirao je bas gitaru veći deo svog života i oplemenjivao pesme svojom gruvi basom Džamirokvaj, Roija Ajersa, Beverli Najt i mnoge druge. Tata je bio veliki čovek koji je uticao na mnoge koji su došli u kontakt s njim, nadahnjujući ih i ohrabrujući kad god je mogao. Nijedna količina reči ne može da sažme koliko je naš tata bio poseban za sve nas – ne samo kad su u pitanju naši pojedinačni odnosi, već i u celini. Zauvek će nam nedostajati njegova ljubav, humor i prisutnost i nastavićemo da širimo njegovu svetlost. Do ponovnog susreta", stoji u saopštenju porodice.

Policija Hertfordšira potvrdila je njegovu smrt i rekla da traži više informacija.

"Derik Mekintajr, star 66 godina, koji je živio u Vatfordu, učestvovao je u sudaru 2. februara ujutru i nažalost preminuo na mjestu nesreće. Naši službenici nastavljaju s utvrđivanjem svih okolnosti ovog događaja, te i dalje molimo za informacije. Ako ste se vozili u tom području i videli šta se dogodilo ili imate bilo kakav snimak kamere koja bi mogla da pomogne našoj istrazi, kontaktirajte nas", poručili su iz policije.

Derik se poznatom bendu pridružio 1994. i počeo da radi na njihovom drugom albumu "The Return of the Space Cowboy", koji je dosegao drugo mjesto na ljestvicama.

(Kurir.rs/ Daily Mail)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.