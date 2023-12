Poginuo izraelski kandidat za pjesmu Evrovizije (FOTO, VIDEO)

Izraelski vojni rezervista Šaul Gringlik poginuo je u Pojasu Gaze samo nekoliko sedmica nakon što je uspješno prošao audiciju u televizijskoj emisiji za odabir kandidata ove zemlje za Pjesmu Evrovizije.

Grinlik (26) je nastupio 3. decembra u emisiji "Izraelska zvijezda u usponu" dok je bio na odmoru nakon mobilizacije u ratu protiv Hamasa.

Obučen u vojničku uniformu i poručničke pruge, otpjevao je popularnu baladu i dobio zeleno svjetlo za sljedeći krug selekcije.

Jedan od sudija, koji je pisao nakon Gringlikove jučerašnje pogibije u sukobima na sjeveru Gaze, rekao je da je on odustao od emisije zbog svojih dužnosti u pješadijskoj rezervi.

"Ovu godinu sam zamišljao drugačije, kao godinu težnji i života svojih snova. Sada živim stari san, da se borim za državu. Novi, drugačiji san će morati malo da sačeka", napisao je Gringlik u objavi 14. decembra na "Fejsbuku".

Najmanje 166 vojnika ubijeno je u izraelskoj ofanzivi na Gazu, pokrenutoj nakon što su Hamasovi naoružani napadači ubili više od 1.200 ljudi i kidnapovali oko osoba 240 na jugu Izraela 7. oktobra. Više od 21.000 Palestinaca ubijeno je u Gazi tokom rata, prenosi Rojters.

Allowed for publication: Capt. (res.) Shaul Gringlick, from Ra'anana, 26 years old, officer in Battalion 931, Nahal Brigade, fell in battle with #HamasNazis in northern Gaza. pic.twitter.com/IvLmwPHHJC