Poginuo tvorac velikih hitova svjetskih zvijezda

Gremijem nagrađivani tektopisac Lešon Danijels poginuo je u saobraćajnoj nesreći u Južnoj Karolini u 41. godini života.

"S dubokom tugom potvrđujemo tragičnu smrt našeg voljenog supruga, oca, člana porodice i prijatelja Lešon Danijelsa, koji je bio žrtva kobne saobraćajne nesreće u Južnoj Karolini, objavila je na svom Instagam profilu supruga nesretno preminulog kantautora, Ejpril Daniels.

Neutješna supruga opisala ga je kao osobu koja je stub njihove porodice i čovjek od povjerenja.

"Željeli bismo da izrazimo našu iskrenu zahvalnost za neprestanu ljubav. Molimo vas da poštujete našu privatnost u ovim teškim trenucima", dodala je njegova supruga.

Muzičar Kirk Franklin oprostio se od Danijelsa emotivnom objavom:

"Čitava muzička zajednica osjeća gubitak jednog od najvećih koji je to ikad učinio. Lešon Danijels... stajali smo zajedno prije nedelju dana. Bez riječi", napisao je.

Pjevačica Kehlani takođe se oglasila na Twitteru.

"Tvoje djelo nikada neće biti zaboravljeno", objavila je.

Danijels je osvojio Gremi za najbolju R&B pjesmu 2001. za hit singl grupe "Destiny's Child" u kojoj se proslavila Beyonce, "Say My Name", a 2014. godine ponovno je nominovan u istoj kategoriji za "Love and War" Tamare Brakston.

Lešon je tokom karijere sarađivao sa mnogim velikim zvijezdama kao što su Lejdi Gaga, Spajs Grls, Majkl Džekson, Vitni Hjuston i drugi.