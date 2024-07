Pogledajte program i satnice desetog "Nektar OK festa"

Deseto izdanje "Nektar OK festa" biće održano od 19. do 21. jula na Tjentištu, a organizatori su saopštili satnice kompletnog programa po danima.

Festivalski kamp, kako saopštavaju organizatori, otvoriće svoja vrata dan prije zvaničnog početka festivala, 18. jula od 12 časova, kada je najvjernije OK kampere pripremljen sjajan program na "Jägermeister OK stageu" u OK kampu.

Dodaju da će istoga dana od 21 čas nastupiti "Dža ili Bu", Bojana Vunturišević i "Savršeni marginalci".

"Prvi festivalski dan započinje 19. jula na 'OK summer stage-u' od 12 časova uz DJ program za koji će se pobrinuti Nebs Jack i Rezident DJ. Potom slijedi nastavak programa na 'Jägermeister OK stageu' od 13.45 u OK kampu uz 'Bjesove', 'Who See' i 'Peru Defformera'", saopštavaju iz organizacionog tima festivala.

Navode da će u "Vivia corneru" od 13 časova biti održana "Land Art radionica" uz edukaciju kako od prirodnih materijala kreirati umjetničko djelo, dok će od 21 čas ljubitelji filma uživati u "OK Cinema zoni", uz projekciju "Gipsy Mafija - To smo što smo".

"Večernji sati na 'Visa Main stage-u' rezervisani su za odličan program i atmosferu koju na Tjentište donosi jedan od najpopularnijih američkih, ali i svjetskih bendova, koji po prvi put nastupa u BiH 'Thievery Corporation', uz koje su za odličan provod na glavnoj bini zaduženi i 'Neno Belan & Fiumens', 'Zoster' i 'Sunshine'", dodaju organizatori.

Priopštavaju da program počinje od 19 časova, a za one željne dobre zabave do ranih jutarnjih sati slijedi program na "OK After Party" u OK kampu od ponoći uz Mladena Tomića, Technasia i Rezident DJ-a.

"Drugi festivalski dan, 20. juli starta uz Mladena Tomića i 'Nemax' na 'OK Summer stage-u' kraj bazena od 12 časova. 'Vivia corner' u istom terminu kao i prethodnog dana od 13 časova rezervisan je za radionicu cijanotopije", navode organizatori.

Dodaju da će OK kamp ove godine biti epicentar najbolje zabave i odličnog provoda, za koje će se u subotu na "Jägermeister OK stageu" pobrinuti "Tamikrest", "Atheist Rap" i "Bad Copy", a program počinje u 13.45.

"Od 14 časova u 'OK Book zoni' održaće se promocija knjige '1001 najluđi svjetski i EX-YU rock biser', Josipa Dujmovića. 'OK Cinema zona' u saradnji sa 'Dok’n’ritam festivalom' donosi nam dvije projekcije od 21 čas, i to 'Young Untill I Die' i 'Rock Bozon'", saopštavaju organizatori festivala.

Navode da će za vrelu atmosferu subotnje večeri na "Visa Main stageu" od 19.15 biti zaduženi "Parni Valjak", "Letu Štuke", "Nipplepeople" i "Svemirko".

Po završetku programa u OK kampu počinje "after party" uz Cristian Varela, Yakka i Rezident DJ-a.

"Energiju trećeg festivalskog dana, 21. jula, crpimo od 12 časova na 'OK summer stageu' uz Dj Jock i Yakka. Od 13 časova smo u 'Vivia corneru' na radionici dekupaža. Na 'Jägermeister OK stageu' u kampu za završetak dnevnog programa od 13.45 zaduženi su 'Mortal Kombat', Grše i 'M.O.R.T.'", dodaju iz organizacionog tima festivala.

Saopštavaju da u "OK Book zoni" od 14 časova gostuje Sanin Karamehmedović na promociji zbirke pjesama "Terca na Tišinu", a od 21 čas u "OK Cinema zoni" se organizuje filmsko veče pod zvijezdama uz projekciju filma "Riffs of Revolution".

"U samom finišu na 'Visa Main stageu' od 19.15 uživamo uz legendarni britanski pank bend 'The Toy Dolls', uz koje će poslednjeg festivalskog dana nastupiti sjani 'Ritam nereda', 'Buč Kesidi' i Vojko V. Završnicu desetog jubilarnog izdanja 'Nektar OK Festa' od ponoći dočekujemo uz 'OXIA', DJ Jock, te Rezident DJ-a na 'OK After Partiju' u OK kampu", zaključili su iz organizatori festivala.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.