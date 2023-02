Pol Makartni i Ringo Star sviraju pojedine dionice na albumu Rolingstonsa

Makartni i Ringo Star navodno su snimali nove materijale zajedno sa Rolingstonsima, pa će se dvojica preostalih Bitlsa vjerovatno naći na novom albumu čuvenog engleskog benda, koji decenijama predvode Mik Džeger i Kit Ričards.

Više izvora navelo je da je Star svirao bubnjeve, dok je Makartni snimio bas za neke pjesme na novom albumu Rolingstonsa, koji će producirati Gremijev producent Endrju Vat, prenio je Independent.

Prema izvorima, sesije snimanja odvijale su se u Los Anđelesu, a materijal je skoro spreman za miksovanje.

Novi album Rollingstonsa tek treba da bude objavljen, a bend je dao nekoliko naznaka da je u pripremi.

Gitarista Kit Ričards rekao je u januaru da je "neka nova muzika na putu".

Ovo ne bi bio prvi slučaj saradnje Bitlsa i Rolingstonsa, jer prvi hit Stonsa je zapravo obrada pejsme Bitlsa "I Vanna Be Iour Man", a Lenon i Makartni su kasnije pjevali prateće vokale na pjesmi Stonsa "We Love You".

Novi album Stonsa će navodno uključiti bubnjarske deonice pokojnog Čarlija Votsa, koji je preminuo 2021. u 80. godini.

Ričards je ranije potvrdio da je Vots snimio dijelove za ploču prije nego što je umro.

"Niste čuli posljednje od Čarlija Votsa", rekao je nedavno muzičar.

Votsa je sada zamijenio dugogodišnji saradnik benda Stiv Džordan.