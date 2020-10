Pol Makartni u decembru izdaje novi album

Legendarni muzičar Pol Makartni će 11. decembra objaviti album "McCartney III", sa novom kolekcijom pjesama koje je napisao, odsvirao i producirao taj bivši član Bitlsa, pola vijeka poslije svog prvog samostalnog albuma.

Album, u izdanju Kapitol Rikordsa, snimljen je u Saseksu na jugu Engleske, a kao i druga dva albuma sličnog imena, "McCartney" iz 1970. i "McCartney II" iz 1980, 78.godišnji muzičar ga je napravio sam, prenio je magazin "Roligstoun".

"Živio sam 'lokdaun' život na svojoj farmi s porodicom i svaki dan sam odlazio u studio. Morao sam da radim na filmskoj muzici, a to se pretvorilo u prvu pjesmu. Kad sam je dovršio, pitao sam se što dalje", rekao je Makartni.

Tada se, kaže, vratio na poludovršene sekvence koje je stvarao tokom godina.

"Svaki dan započeo sam sa snimanjem instrumenta na kojem sam napisao pjesmu i postepeno sam radio nove slojeve, bilo je jako zabavno. To je bilo stvaranje muzike za sebe, a ne za neku svrhu. Radio sam stvari koje volim da radim i nisam znao da će to završiti kao album", kazao je on.

Pol Makartni je prethodni album "Egypt Station" izdao 2018, a zadnju turneju imao je prošle godine.