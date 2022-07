Porukama mira otvoren 22. "Exit", nastupili i Banjalučani

Dvadeset drugi "Exit" festival zvanično je otvoren u Novom Sadu, a prema očekivanjima organizatora, kroz kapije festivala u naredna četiri dana proći će više od 200.000 posjetilaca iz više od 100 zemalja svijeta.

Čast da otvori ovogodišnji "Exit" na posebnoj ceremoniji s početkom u 20 časova imao je DJ Mose na novoj Pachamama bini, dok je druga ceremonija otvaranja bila rezervisana za vatromet i spektakularni nastup australijske reperke Iggy Azalee.

Glavnu binu su otvorili bendovi koji više odgovaraju konceptu Explosive stagea, sastavi u žanru hevi metala "Alitor" iz Inđije i čuveni engleski sastav "Napalm Death", koji su na sceni duže od 40 godina.

Ovim nastupima, čini se, "Exit" je ponovo pokušao približiti publici nešto tvrđi zvuk te je tako na Main stageu nešto prije 20 časova nastupio bend "Napalm Death", koji je poslao prvu poruku mira sa Petrovaradinske tvrđave.

Bez obzira na to što su praktično svirali po danu, okupili su veliki broj vjernih fanova, a Petrovaradinska tvrđava je grmjela od hitova "Scum", "When All Said And Done" i "Dead Kennedies", koji pjevaju protiv nacizma.

Upravo ovakve poruke su ono na čemu insistiraju organizatori, ali i posjetioci "Exita", a to su prevashodno poruke mira i ljubavi.

Da je "Exit" prerastao svoje granice poznato je odranije, ali to potvrđuje i činjenica da su se upravo zbog ovog festivala u Novi Sad slile najrazličitije kulture i ljudi iz cijelog svijeta od Velike Britanije, Turske, pa sve do Indije, Nizozemske i Njemačke. Do nedjelje, 10. jula, eksitovci će uživati u nastupima najvećih muzičara i DJ-eva današnjice kao što su "Sepultura", Maceo Plex, Honey Dijon, Boris Brejcha, Stephan Bodzin live, ARTBAT, Marky Ramone, "The Exploited", kao i u jakoj regionalnoj postavi koju predvode Konstrakta, "Prti Bee Gee", Marčelo, "Brkovi", "Paraf", Killo Killo, Kiril Djaikovski, Bojana Vunturišević, "Deca loših muzičara" i stotine drugih…

Urban Bug stage je prve večeri opravdao status neoficijalno omiljene male bine te su na njoj nešto malo iza ponoći vrhunskom muzikom publiku zagrijali momci iz Banjaluke MEKHU B2B MACHADO.

Magija festivala osvojila je sinoć na Petrovaradinskoj tvrđavi više hiljada ljudi koji su godinu dana čekali da ponovo posjete svoje omiljene bine i sa njih čuju sjajne izvođače, kao i da još jednom udahnu tu posebnu energiju, slobodu i ljubav posjetilaca koji su došli iz svih dijelova svijeta.

Prvo veče je napravilo sjajnu uvertiru za ono što je najiščekivanije ove godine, a to je svakako koncert Nika Kejva, princa poezije i muzike, koji treba da stupi na Main stage u petak od 22 časa sa svojim "Bad Seedsima".

Nik se sa "Bad Seedsima" spojio 1983. godine, nakon raspada kultnih "The Birthday Party", i stvorio, prema pisanju medija, jednu od najznačajnijih pojava u eri postanka i alternativnog roka, od osamdesetih do danas. Kroz gotovo četiri decenije rada grupa je objavila 17 studijskih albuma, a teško je odrediti koji je imao veći uticaj. Furiozne osamdesete i devedesete obilježila su izuzetna izdanja poput "From Her To Eternity", "Good Son", "Henry's Dream" i "Let Love In", sjajno zaokružena ponajboljim live albumom tog perioda "Live Seeds" iz 1993. godine. Komercijalni uspjeh i svojevrsnu prekretnicu označio je "Murder Ballads", prilično krvava zbirka pjesama i njihovo najprodavanije izdanje do danas. Već sljedeći korak pokazao je svu raskoš Kejvovog ogromnog talenta u najmirnijoj, ali i najemotivnijoj pjesmarici dotad - "The Boatman's Call".