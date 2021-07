Poslije tišine, vrijeme je za povratak festivalske buke

Dokaz da muzika pokreće zajedništvo ogleda se u činjenici da se veliki festivali grade upravo oko umjetnosti koja nadahnjuje kako izvođače, tako i posjetioce - poseban je osjećaj stajati među nepoznatim ljudima i zajedno pjevati pjesme omiljenih bendova. Festivalska atmosfera povezuje ljude kroz zajedničku ljubav prema muzici, te su muzički festivali, bez premca, najlakši način da se osjetimo srećnima u trenutku.

Muzika nas opušta i najbolje se može doživjeti kada se sluša na "živim" nastupima, a za to nema bolje prilike od posjete festivalima. Bilo da se održavaju na istorijskim utvrđenjima, gradskim trgovima ili u prirodi, ljubitelji kvalitetne muzike festivale smatraju mjestom nezaboravnog provoda. Iz tog razloga su u periodu zabrana zbog nepovoljne epidemiološke situacije i toliko nedostajali.

Ali, sa poboljšanjem iste, te nakon naučnog istraživanja, koje je sproveo novosadski festival "Exit", a kojim je utvrđeno da festivali, uz poštovanje epidemioloških mjera, nisu mjesta masovnog širenja virusa, dobra zabava ovog ljeta zagarantovana je i na svirkama u Prijedoru, Banjaluci i na Tjentištu, na kojima će se do ranih jutarnjih sati plesati i širiti duh sreće i zajedništva.

Tokom toplih ljetnih večeri žeđ za muzikom posjetioci će moći "gasiti" na "Nektar Garden festu", "Zelenkovac jazz festivalu", "Banjalučkim danima muzike", "Nektar Fresh Wave festivalu", "Nektar OK festu", "Moto-festu Banjaluka".

Ovogodišnja festivalska sezona počinje svirkama u Prijedoru, u okviru "Nektar Garden festa", na kojem će posjetioci u rok muzici uživati od 22. do 24. jula.

Ljetna bašta, mjesto sa muzičkom tradicijom i kultno okupljalište mladih, biće bina članovima bendova "Kanda, Kodža i Nebojša", "Ritam nereda", "Orthodox Celts", "Atheist Rap", "Zabranjeno pušenje", "Moreuz", "Who See", "Brkovi"...

Ljubitelji prirode i jazz zvuka biće na svojoj teritoriji od 29. do 31. jula u eko-izletištu Zelenkovac, kod Mrkonjić Grada, gdje se održava internacionalni "Zelenkovac jazz festival". Festivalski program obogatiće nastupi bendova "Đelić/Marjanović/Strićević trio", "Vivid Colors", "Lesandrum Jazz Trio", "Upitnik".

Iz Prijedora i Mrkonjić Grada se festivalski karavan seli u Banjaluku, na "Banjalučke dane muzike", koji će se održati na koncertnom prostoru Vodenog parka "Aquana" 30. i 31. jula, a biće domaćin "Yu grupi", "Osvajačima", "Ribljoj čorbi", Marku Louisu, "Bijelo dugme Real Tribute bendu".

Pomjeranje kukova u ritmu najvećih hitova današnjice očekuje nas na najvećoj smotri elektronske muzike u BiH - "Nektar Fresh Wave festivalu" - koji se devetu godinu zaredom održava u autentičnom i originalnom ambijentu tvrđave Kastel. Od 5. do 7. avgusta festival će okupiti neka od najpoznatijih imena svjetske regionalne scene - Sven Väth, Ilario Alicante, Nastia, Victor Ruiz, Deborah De Luca, John Digweed, na čije nastupe dolaze posjetioci iz cijelog regiona.

Sa banjalučkih ulica festivalska sezona seli se na Tjentište, lokaciju koja publici pruža novo iskustvo i doživljaj - od 13. do 15. avgusta, održaće se sedmi po redu "Nektar OK fest". Bogat muzički program, žurke u kampu, filmske projekcije na otvorenom, promocije knjiga, adrenalinski rafting kanjonom rijeke Tare, šetnje po obroncima Maglića i Zelengore čine "Nektar OK fest" festivalom "totalno drugačijim od drugih".

Zvuk kvalitetne muzike odjekivaće Tjentištem, a dobar provod garantuju nastupi najpoznatijih bendova domaće i regionalne scene - "Van Gogh", "Bajaga i Instruktori", "Hladno pivo", "Goran Bare & Majke", "Zoster", Darko Rundek & Ekipa, "Brkovi", TBF, "Kanda, Kodža i Nebojša", "Moreuz"...

Ilija Šetka, frontmen "Moreuza"

Rok bend "Moreuz", čiji je frontmen Ilija Šetka, pokazaće na sva tri festivala zašto je kvalitatan rok zapravo i stil života.

Sa Tjentišta se opet vraćamo u Banjaluku - tvrđava Kastel od 20. do 22. avgusta opet će biti mjesto susreta ljubitelja dobre muzike i dobrog piva na "Moto-festu Banjaluka". Blizina hladnog Vrbasa "razbiće" ljetne vrućine dok posjetioci budu uživali u muzici Đorđa Davida, njegovog benda "Seath Saw" i Ivane Peters, sastava "Galija", Neleta Karajlića, "Love Huntersa", "Bjesova", "Kerbera", "Van Gogha" i "Moreuza".

Sponzor većine festivala - "Banjalučka pivara", opredijeljena je da podrži kulturu i rok muziku, a Slobodan Srećković, novi direktor marketinga, naveo je da ih čini srećnim što mogu, nakon dužeg perioda, ljubiteljima roka obezbijediti dobru zabavu.