Posljednja pjesma "Bitlsa" na putu ka broju jedan

LONDON - Posljednja snimljena pjesma "Bitlsa" na putu je da se nađe na vrhu liste singlova nakon što je nadmašila ostalih pet najboljih u ovoj trci tokom vikenda.

"Sada i onda" (Now And Then) je pjesma koju je prvobitno napisao i otpjevao Džon Lenon, a kasnije njegove kolege iz benda, uključujući pokojnog Džordža Harisona, da bi je završili Pol Makartni i Ringo Star decenijama nakon što je napravljen prvi snimak.

Nakon što je objavljena ove sedmice, pjesma je na putu je da postane njihov 18. singl broj jedan, prema prvim podacima iz zvanične kompanije koja sakuplja informacije za liste OCC, prenijela je agencija "PA medija".

To bi bio i njihov prvi broj jedan poslije 54 godine, nakon što je to ostvarila "Balada o Džonu i Joko" 1969. godine.

Nova numera je remasterovana, a nastala je iz Lenonove demo verzije koja je snimljena kasnih sedamdesetih godina u njegovoj kući u zgradi Dakota u Njujorku.

Nakon Lenonove smrti 1980. godine, njegova supruga Joko Ono dala je snimak preostalim "Bitlsima" 1994. godine zajedno sa još dvije pjesme koje je bend objavio u istoj deceniji.

Bend tada nije mogao da završi pjesmu "Sada i onda" jer nije postojala tehnologija kojom je Lenonov vokal mogao da se izvuče iz demo snimka.

Filmski režiser Piter Džekson uspio je da to postigne korištenjem savremene tehnologije za restauraciju zvuka, pa su Pol i Ringo mogli da je završe i objave.

