Posljednje probe Amire Medunjanin pred koncert na Kastelu

Amira Medunjanin na tvrđavi Kastel održava posljednju probu pred rasprodat koncert u okviru "Banja Luka Festa" na čijoj će pozornici nastupiti večeras.

Istaknuta interpretatorka sevdalinki nastupiće uz pratnju Bojana Zulfikarpašića

& Vojvođanskog simfonijskog orkestra.

Diva sevdaha pred banjalučkom publikom će izvesti numere sa novog albuma "For Him and Her" koji čine pjesme Silvane Armenulić i Tome Zdravkovića.

"Nastupit ću s Vojvođanskim simfonijskim orkestrom pod ravnanjem dirigenta Romana Bugara, s kojima sam u decembru prošle godine snimila online koncert i zaista se radujem što ćemo ponovo sarađivati. Pored njih, tu je i moj stalni saradnik Bojan Zulfikarpašić i vjerujem da smo svi sretni zbog činjenice da ponovno možemo izaći na pozornicu i napokon uživati u slobodi s ljudima koji će doći na koncert. Pripremamo retrospektivu dosadašnjeg rada i naravno neizostavno kompozicije s novog albuma. Mislim da će biti noć za pamćenje", rekla je Amira pred koncert.