Poslušajte do sada neobjavljenu pjesmu Fredija Merkjurija

Do sada neobjavljena pjesma Fredija Merkjurija prvi put je emitovana na radiju BBC 2, nakon decenije potrage za ovom numerom.

Kako prenosi BBC, pjesma "Time Waits For No One" prvobitno je predstavljena u okviru muzike za mjuzikl "Time" iz 1986. godine.

Međutim, u toj verziji osim frontmena grupe Queen bio je i veliki broj drugih vokala. Numeru je napisao Dejv Klark, koji smatra da originalna, demo verzija ima "ono nešto što je nedostajalo" u objavljenoj pjesmi.

"Kada smo je prvi put snimili, otišao sam na Abbey Road i odsvirali smo je samo uz pomoć klavira i Fredijevog glasa. Naježio sam se. To je bila magija", rekao je Klark.