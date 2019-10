Poslušajte kako Šantićeva pjesma "Što te nema" zvuči na engleskom jeziku

Mostarski kantautor Mak Kalem je pjesmu "Što te nema" Alekse Šantića otpjevao na engleskom jeziku. Ova obrada je omaž poznatom mostarskom pjesniku čija se 95. godišnjica smrti obilježava ove godine.

"Volim sevdalinku, ona je dio mog identiteta", kaže Kalem, pojašnjavajući kako je želio sa drugima podijeliti emociju koju sevdalinka budi u njemu i mmelanholiju svojstvenu ovom podneblju.

"Od izvođača sevdalinki posebno cijenim Himzu Polovinu i njegova interpretacija sevdalinki izuzetno mi je draga. Odmalena sam slušao Jadranku Stojaković, volim je i poštujem njen rad. Ova dva umjetnika otpjevala su pjesmu 'Hasanagin sevdah' (Što te nema), svako na svoj način, ali podjednako lijep i dirljiv. Zato sam se odlučio za tu pjesmu, odnosno sevdalinku", ispričao je.

Dodaje kako se ove godine obilježava 95. godišnjica smrti Alekse Šantića pa je obrada ove pjesme njegov prilog i izraz poštovanja dragom pjesniku. Spot za singl "Where are you" sniman je u Karlovcu i okolini. Za produkciju spota zaslužan je Tvrtko Vidokk.

Nakon promocije prvog albuma "Sapere aude", koji je izdao sa bendom Jester's Play, i brojnih nastupa u BiH i regiji, Kalem planira objaviti novi album "Ludus" koji je sniman u NLO studiju (Lemon production) kod producenta Srđana Sekulovića Skansija. "Ludus" čini osam pjesama među kojim je i "Where are you", obrada pjesme Alekse Šantića.

