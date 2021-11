Posthumno objavljene pjesme postale najveći hitovi

Za poznate izvođače kažu da žive onoliko koliko dugo živi i njihova muzika, a ljubitelji dobre muzike nakon njihove smrti ostanu uskraćeni za najljepše note, zvukove i tekstove svojih omiljenih izvođača.

Međutim, mnogi preminuli muzičari su ostavili pregršt neobjavljenog materijala iza sebe, bilo da se radi o završenim pjesmama ili demo snimcima, koji su nakon objavljivanja stekli veliku popularnost. Nešto od toga na kraju završi na posthumnim izdanjima ovih izvođača, na radost svih njihovih fanova, a ponekad se dešava da upravo te pjesme postanu njihovi najveći hitovi.

Džimi Hendriks

"Angel" je pjesma Džimija Hendriksa, prvi put objavljena na njegovom posthumnom studijskom albumu "The Cry of Love" iz 1971. godine i u samostalnoj Hendriksovoj produkciji. Ovu pjesmu Džimi je snimio za svoj planirani četvrti studijski album samo nekoliko mjeseci prije nego što je umro u septembru 1970.

Hendriks je iza sebe ostavio mnoštvo snimaka u različitim fazama. Ovaj materijal, zajedno s reizdanjima njegovog kataloga karijere, tokom nekoliko godina u nekoliko formata objavili su različiti producenti i diskografske kuće. Otkako je "Experience Hendrix", porodična kompanija, preuzela kontrolu nad njegovim nasljeđem 1995. godine, više od 15 Hendriksovih albuma pojavilo se na glavnoj američkoj listi najboljih albuma. Nekoliko ih se takođe našlo na top-listama u više od 18 zemalja širom svijeta.

"Nirvana"

Kada je Kurt Kobejn sebi odužeo život 1994, izlazak neobjavljenih pjesama "Nirvane" nije bio na vidiku. Tek 2002. fanovi ovog benda bili su u prilici da čuju posljednju pjesmu na kojoj su članovi benda radili zajedno. Bila je to numera "You Know You're Right", koja je umnogome podsjećala na prethodne singlove "Nirvane". Ova pjesma je potom svoje mjesto našla na albumu najvećih hitova popularne grupe iz Sijetla, na oduševljenje svih njihovih fanova. Međutim, pjesma koja je godinama čekala da bude objavljena je na kraju postala centar pravnog spora između Kobejnove udovice Kortni Love i članova "Nirvane", pri čemu je svaka strana željela da bude drugačije objavljeno. Takođe, usljed spora i prepirki pjesma je procurila na internet, što je dovelo do toga da je puštena na radio-stanicama širom svijeta prije zvaničnog objavljivanja, uprkos naređenjima "Nirvanine" diskografske kuće "Geffen Records" o zabrani objavljivanja.

Izdana kao promo singl, "You Know You're Right" numera je dosegla prvo mjesto na "Billboardovoj" listi "Mainstream Rock Tracks" i "Modern Rock Tracks".

Bob Marli

Bobu Marliju je 1977. dijagnostikovan rak kože. Godinu dana kasnije on je snimio jedan od svojih najvećih hitova "Buffalo Soldier", ali je pjesma objavljena tek nakon njegove smrti 1983. godine na posthumnom albumu "Confrontation". Pjesma govori o Afroamerikancima koji su bili dio američke vojske tokom sukoba s indijanskim plemenima u drugoj polovini 19. vijeka i do danas je ostala jedna od najpoznatijih i najslušanijih Marlijevih pjesama.

"Joy Division"

Ijan Kertis, pjevač i tekstopisac britanskog sastava "Joy Division", izvršio je samoubistvo 18. maja 1980. u svom domu. Imao je svega 23 godine, ali je tokom većeg dijela svog života patio od depresije i epilepsije. Mjesec dana od njegove smrti ostali članovi benda objavili su "Love Will Tear Us Apart", koja je ubrzo postala veliki hit i danas je daleko najpoznatija pjesma grupe "Joy Division". Mada poletnog ritma, pjesma sadrži sjetne stihove koje opisuju Kertisove bračne i psihičke probleme.