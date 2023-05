Povratak grupe Baruni na muzičku scenu

Četvrt vijeka pod svjetlima muzičke scene, hitovi koje pjevaju generacije i uvijek odlične fešte, poznate su osobine grupe “Baruni” koja se nakon četverogodišnje pauze vraća na scenu. Ovoga puta s pojačanjem na klavijaturama i Antom Domazetom, te novim vrhunskim bubnjarom Mladenom Palenkašem.

“Moram priznati da nas je pandemija dobro uzdrmala, jer nije bilo više koncerata, ali niti svirki. Osim toga, prije tri godine ostali smo i bez našeg dragog prijatelja i bubnjara Miroslava Budanka – Ajze, te smo tada jednostavno odlučili prepustiti vremenu da nam pokaže što dalje. No, putujući Hrvatskom zbog mog privatnog posla, susretao sam mnogo ljudi i ono što je zanimljivo jest da se uvijek nekako postavljalo jedno te isto pitanje: ''Gdje ste Baruni? Falite nam!'' Sada nam se pridružio novi, vrhunski bubnjar bubnjar Mladen Palenkaš, koji se odlično uklopio u našu ekipu, a sve zajedno dalo nam je dodatni zamah i energiju za povratak na scenu”, istakli su iz benda.

Gostovanjem u jednoj od televizijskih emisija, osim što su i službeno najavili svoj veliki povratak, ujedno su još jednom potvrdili svoj dugogodišnji status na sceni i pokazali da s njima nema šale.

“Pripremili smo repertoar sa još više naših pjesama i vjerujemo da će to biti itekakva poslastica za sve one koji nas prate još od prvih dana ili bar od naših prvih pjesama, kao i one koji jednostavno vole Barune”, zaključio je Danijel Banić.