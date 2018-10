Povratnički koncert Korni grupe 30. novembra u SC

Korni grupa, koja spada u red zaslužnih za utemeljenje i razvoj jugoslovenskog i srpskog rokenrola, okupila se poslije tri decenije pauze kako bi održala povratnički koncert 30. novembra u Sava centru, saopštio je Long Play.

"Smatrao sam da Korni grupa treba da se vrati na scenu, jer danas ne čujem da neko svira išta slično onome što smo mi radili. Imam energiju i ambiciju da radim, i našao sam ponovo saradnike sa kojima ću svirati muziku koja će da zazvuči drukčije od svih ostalih", kaže osnivač benda, klavijaturista i glavni autor Kornelije Kovač.

Nastala 1968. godine u Beogradu, Korni grupa je spajajući rok, pop, klasiku i džez brzo osvojila Jugoslaviju brojnim hitovima kakvi su "Čovek i pas", "Trla baba lan", "Etida", Ivo Lola" ili "Divlje jagode".

Do prestanka rada 1974. godine, objavili su, između ostalog, i dva albuma Korni grupa (1972) i "Not An Ordinary Life" (1974), koji danas uživaju veliko poštovanje ljubitelja progresive rok muzike širom svijeta.

Bend se potom samo jednom nakratko okupio za turneju "Legende Yu Rocka" 1987.

"Nisam razmišljao o tome da je prošlo 50 godina od osnivanja. Mogli smo da se okupimo i pre godinu dana ili kroz dve. Nisam pristalica prisećanja. U poslednjih 10, 15 godina bilo je toliko ljudi koji su stalno pitali zašto ponovo ne sviramo. Generalno volim muziku koju smo uradili, a smatram da je sada trenutak kada možemo ponovo da potvrdimo neko svoje mesto u svetu muzike na ovim prostorima", objašnjava Kovač.

Korni grupa će u Sava centru nastupiti u postavi: klavijaturista Kornelije Bata Kovač, gitarista Josip Boček i pjevač Dado Topić, dok će se basista Bojan Hreljac pojaviti kao specijalni gost.

Novi članovi benda su basista Peđa Milanović, klavijaturista Aleksandar Miletić i bubnjar Ratko Ljubičić.

"Ima pesama koje ne možemo izostaviti u Sava centru, jer bi sigurno bili na tapetu slušalaca. To su ''Etida'', ''Jedna žena'', ''Moja generacija'', ''Put za istok'', ''Divlje jagode'', ''Prvo svetlo...'' Moramo velikim radom da ponovo dostignemo nivo koji je nekada imala Korni grupa, koja je sve ulagala u ideju da sviramo savršenu muziku u savršenom izvođenju. Tako ćemo i prezentovati našu muziku u Sava centru. A nadam se da ćemo imati narednih meseci i koncerte u većim gradovima bivše Jugoslavije", najavio je Kovač.

Ulaznice za povratnički koncert Korni grupe koštaju 1.500, 1.800, 2.100, 2.400 i 2.800 dinara na blagajni Sava centra i preko mreže Eventim.