Poznat raspored nastupa izvođača na "Nektar OK festu"

Deseto, jubilarno izdanje "Nektar OK festa", kako navode organizatori, i ovoga ljeta garantuje vrhunsku zabavu na jednoj od najljepših festivalskih lokacija - Tjentištu.

Ranije je objavljena lista muzičkih imena koja će od 19. do 21. jula biti zadužena za nezaboravan provod u srcu Nacionalnog parka Sutjeska, a sada je poznato i ko od najavljenih izvođača nastupa koji dan i na kojoj od festivalskih bina.

Kako je pojašnjeno iz "OK tema", kao i ranijih godina, festivalski kamp otvoriće vrata dan prije zvaničnog početka festivala, 18. jula, kada je najvjernije OK kampere pripremljen sjajan program na OK stageu u OK kampu, na kojem će nastupiti Dža ili Bu, Bojana Vunturišević, Savršeni Marginalci.

"Prvi festivalski dan, 19. jula, započinje na OK summer stageu uz DJ program za koji će se pobrinuti Nebs Jack i Rezident DJ. Potom slijedi nastavak programa na OK stageu u OK kampu uz 'Bjesove', 'Who See', Peru Defformeru. Večernji sati na Main stageu rezervisani su za odličan program i atmosferu koju na Tjentište donosi jedan od najpopularnijih američkih, ali i svjetskih bendova, koji po prvi put nastupa u BiH - 'Thievery Corporation', uz koje su za odličan provod na glavnoj bini zaduženi i Neno Belan & Fiumens, 'Zoster' i Sunshine. Za one željne dobre zabave do ranih jutarnjih sati slijedi program na OK After Party u OK kampu uz Mladena Tomica, Technasia, Rezident DJ-a", pojašnjeno je dalje.

Drugi festivalski dan, 20. jula, starta uz Mladena Tomica i Nemax na OK Summer stageu kraj bazena.

"OK kamp će i ove godine biti epicentar najbolje zabave i odličnog provoda, za koje će se 21. jula na OK stageu pobrinuti 'Tamikrest', 'Atheist Rap' i 'Eyesburn'. Za vrelu armosferu subotnje večeri Main stageu zaduženi su 'Parni Valjak', 'Letu štuke', 'Nipplepeople' i 'Svemirko'. Po završetku programa selimo se u OK kamp na after party da uz Cristian Varela, Yakka i Rezident DJ-a, dočekamo još jednu zoru na Tjentištu", kazuju iz "OK teama".

Trećeg festivalskog dana, 21. jula, na OK summer stageu prvi nastupaju DJ Jock i Yakka.

"Na OK stageu u kampu za završetak dnevnog programa zaduženi su 'Mortal kombat', Grše i M.O.R.T. U samom finišu na Main stageu uživamo uz legendarni britanski punk band 'The Toy Dolls', uz koje će poslednjeg festivalskog dana nastupiti sjani 'Ritam nereda', 'Buč Kesidi' i Vojko V. Završnicu desetog jubilarnog izdanja 'Nektar OK festa' dočekujemo uz OXIA, DJ Jock, te Rezident DJ-a na OK After Partiju u OK kampu", piše dalje u saopštenju.

Kako organizatori zaključuju, uskoro će biti predstavljeni i novi sadržaji koji će uz sjajan muzički program, svim posjetiocima donijeti još jedno nezaboravno festivalsko iskustvo na Tjentištu.

Sve informacije o aktulenoj punudi i festivalskim paketima dostupne su na zvaničnoj stranici festivala www.okfest.net/#booking.

