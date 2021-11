Poznat raspored pjesama na novom albumu Adel

Jedna od najpopularnijih pjevačica na svijetu Adel objavila je redoslijed svih pjesama na svom najnovijem albumu "30", koji će se pojaviti na tržištu širom svijeta 19. novembra u izdanju diskografske kuće "Columbia Records" iz Njujorka.

Četvrti studijski album britanske pop umjetnice biće objavljen šest godina od izlaska njenog albuma "25" (novembar 2015), a ljubitelji će moći da ga imaju na svim digitalnim i fizičkim formatima, što uključuje i dvostruki vinil.

Adel je tokom uspješne karijere osvojila 15 Gremi nagrada, devet BRIT, 18 Bilbord, a dobitnica je Oskara i Zlatnog globusa za hit pjesmu "Skyfall" za istoimeni film o agentu 007 - Džejmsu Bondu.

Album "30" koji izlazi 19. novembra, sadrži sljedeći raspored novih 12 pjesama: "Strangers By Nature", "Easy On Me", "My Little Love", "Cry Your Heart Out", "Oh My God", "Can I Get It", "I Drink Wine", "All Night Parking", "Woman Like Me", "Hold On", "To Be Loved" i "Love Is A Game".

Adel je nedavno podijelila informacije o njenom budućem albumu, uz ličnu poruku fanovima da je "konačno spremna da objavi novu muziku".

Ona se vratila na muzičku scenu novim singlom "Easy On me" koji će se naći na novom albumu.

Video spot za tu pjesmu "Easy On Me” snimljen je u pokrajini Kvebek u Kanadi, a reditelj je Ksavijer Dolan, laureat nagrade žirija na Festivalu u Kanu 2013. za film "Mamica".

Muzički spot "Easy On Me" počinje kadrom na istoj kući koja se pojavljuje i u njenom sada čuvenom spotu "Hello" (2015), koji je takođe režirao Dolan.

"Iskreno nadao sam se ovome, za mene nema ništa jače nego kada se ponovo povežem sa drugim umjetnikom nakon nekoliko godina pauze", rekao je reditelj o saradnji sa Adel.

"Promijenio sam se. Adel se promijenila. Ovo je prilika da obilježimo tu evoluciju, a istovremeno da potvrdimo da smo ostali dosljedni našim najdražim temama. Sve je isto, ali drugačije", naveo je režiser spota.

Adel je krajem prošle nedjelje na svojim društenim mrežama polako krenula da najavljuje novu muziku, a mnoge svjetske prijestonice osvanule su sa velikim bilbordima na kojima je stajao misteriozni broj "30", što je fanove ove britanske dive već dovoljno ubIJedilo da se radi o njenom velikom povratku.