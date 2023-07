Poznati DJ upucan nakon što je odbio da svira

PIRAPETINGA - DJ Hoze Mario Duarte (41), ubijen je iz vatrenog oružja u Pirapetingi, u Brazilu, ubrzo nakon što je završio svoj set u ranim jutarnjim satima u užurbanom lokalnom baru.

Muzičar, poznat kao Mario DJ, bio je zadužen za dobar provod na zabavi u nedjelju, dok je gomila ljudi plesala cijelu noć. On je podijelio objavu na Instagramu pozivajući svoje prijatelje u Bar do Branco, obećavajući da će "svirati samo najbolje", piše "The Sun".

Ali nisu svi bili spremni da se zabava završi kada je Hoze odsvirao svoju posljednju pjesmu i grupa muškaraca je počela da ga muči da nastavi. Dosađivali su DJ-u da nastavi sa drugom melodijom i tenzije su ubrzo počele da se rasplamsavaju kada je odbio njihov zahtjev za pjesmom.

Svjedoci su ispričali kako je banda počela da se svađa sa umjetnikom kojem su predviđali uspješnu karijeru, prije nego što je on ubrzo otišao kući. Na povratku do svog imanja u Santo Antonio de Padovi, najmanje dvojica muškaraca su ga pratila prije nego što su u mraku napali DJ-a.

Hoze je izvučen iz svoje kuće pod prijetnjom pištoljem i navodno su ga nasilnici odveli u udaljenu oblast Alto do Moro. Zatim je ubijen iz vatrenog oružja.

Drugi ljudi koji su prisustvovali zabavi su kasnije identifikovali jednog od osumnjičenih koga su uočili na zabavi kako se svađa sa DJ-em, prenosi "Nova". Rekli su policajcima da ih je čovjek upozorio da će ih ubiti ako se usude da ga prijave.

Osumnjičeni je pobjegao prema Minasu, ali su ga policajci uhapsili u Estrela Dalvi. Priveden je i jedan od njegovih drugara koji se krio na istoj adresi. Policija je kasnije saopštila da je treći muškarac uhapšen u vezi sa ubistvom na nepoznatoj lokaciji. Istraga se nastavlja.