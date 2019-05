Poznati finalisti Evrovizije

Poslije druge polufinalne večeri Pjesme Evrovizije dobili smo kompletan spisak finalista ovogodišnjeg muzičkog takmičenja!

U finale idu: Sjeverna Makedonija, Holandija, Albanija, Švedska, Rusija, Azerbejdžan, Danska, Norveška, Švajcarska i Malta!

Iz prve polufinalne večeri će im se u subotu pridružiti Srbija, Grčka, Belorusija, Kipar, Estonija, Češka, Australija, Island, San Marino i Slovenija, a tada ćemo prvi put vidjeti i nastupe "velike petorke" Njemačke, Italije, Velike Britanije, Francuske i Španije.

Veliko finale se održava u subotu, 18. maja u "Expo" hali u Tel Avivu.

Nakon druge polufinalne večeri saznali smo da će se Nevena Božović iz Srbije u subotu takmičiti protiv izvođača koji su na binu donijeli leteće šipke, S&M haltere i vatromet, ali i otpjevali prelijepe balade i "one, prave evrovizijske" pjesme, piše Mondo.

Ovo su neke od njih iz druge polufinalne večeri:

Srbuk (24) iz Jermenije je otvorila drugo polufinalno veče pjesmom "Walking out". Nakon vatrenog nastupa jedne od najpopularnijih jermenskih pjevačica gledali smo Saru Mekternan iz Irske, koja je otpjevala numeru "22" i pobrala aplauze publike i prije prvih taktova pjesme. Ipak, najglasniji aplauzi nisu značili i siguran prolaz u finale.

Po mnogima je najveća šteta to što se Moldavka Ana Adobeska, nije plasirala u finale numerom "Stay", za koju je spremljen jedan od najboljih nastupa večeri.

U četvrtak uveče, 16. maja, u "Ekspo" hali u Tel Avivu, održano je drugo polufinalno veče Evrosonga, a nastupali su predstavnici Jermenije, Irske, Moldavije, Švajcarske, Letonije, Rumunije, Danske, Švedske, Austrije, Hrvatske, Malte, Litvanije, Rusije, Albanije, Norveške, Holandije, Sjeverne Makedonije i Azerbejdžana.

Aplauz "koji je predvideo finale" bio je namijenjen Švajcarcu Luki Heniju koji je izveo pjesmu "She got me" i napravio haos u publici čim je kročio na binu.

Poslije "prljavog plesa" mladog Švajcarca, slušali smo pjesme i gledali nastupe indi pop benda Carousel iz Letonije koji je izveo numeru "That night", potom Rumunke Este Peoni, ali igrači u kožnjacima i "modernizovane etno pjesme" nisu bile po ukusu evrovizijske publike.

Umjesto za Leetoniju ili Rumuniju, Hrvatsku... glasali su za dansku predstavnicu Eleonoru i numeru "Love is forever", odnsno Šveđanina Džona Ludviga koji je koleginicu "demantovao" pjesmom "Too late for love".

Penda iz Austrije je izvela numeru "Limits", a nakon nje je Roko iz Hrvatske otpevao "The dream". Nažalost, mladog pjevača iz regiona nećemo gledati u subotu u velikom finalu.

Osamnaestogodišnja Mikela s Malte otpjevala nam je pjesmu "Chameleon" i preplakala dok je čekala da voditelji izgovore da ulazi u finale, a nakon nje smo poslušali nastup Litvanaca Jurija Veklenka i pjesmu "Run with lions".

Nastup koji se čekao druge polufinalne večeri je nastup ruskog predstavnika Sergeja Lazareva, koji je drugi put na ovom takmičenju i koji je izveo pjesmu "Scream". Razlog zbog kojeg se čekao nastup jednog od najpopularnijeg ruskog pjevača, glumca i gimnastičara je činjenica da su mu se na bini pridružili "dvojnici", tačnije njegovi različiti odrazi u "ogledalima" na bini. "Svi zajedno" su prošli u finale.

Još jedna finalistkinja je predstavnica Albanije Jonida Malići koja je izvela pjesmu "Return to the land" na albanskom, za kojom je tokom polufinalne večeri nastupio norveški bend Keino i izveo pjesmu "Spirit in the sky".

Drugo polufinalno veče zatvorio je predstavnik Azerbejdžana Čingiz pjesmom "Truth". Njegov nastup je "uljepšan" robotskim rukama koje su ispaljivale lasere u njegovo srce i publika je to nagradila glasovima.

