Poznati muzičar krenuo na Evroviziju pa iznenada umro

Australijski DJ i muzičar Ijan Bel preminuo je iznenada u Parizu, na putu ka Liverpulu gdje je krenuo kako bi pratio Evroviziju.

Bel je bio na odmoru sa porodicom i na putu za Veliku Britaniju na Evroviziju kada je doživio srčani udar.

U trenutku smrti poznati DJ je imao 60 godina, piše "DailyMail".

Njegova karijera, koja je započela osamdesetih godina prošlog vijeka, bila je veoma uspješna.

“Australian DJ and music writer Ian Bell has died of a heart attack in Paris while on holiday with his family and en route to the UK for the Eurovision Song Contest.” #DiedSuddenlyhttps://t.co/hPZS1IPU3Q