Poznati muzičar prekinuo koncert zbog požara

Američki pjevač Burno Mars bio je prinuđen da napusti koncert u Glazgovu, zbog vatre koja se raširila nakon što je ispaljen vatromet.

Muzičar Bruno Mars, koji se proslavio hitom Uptown funk, nastupao je u Glazgovu. Sjajana atmosfera je vladala na stejdžu, ali i među publikom, a onda je pirotehnika počela da gori, zbog čega je pjevač morao da napusti koncert.

Prema izjavama prisutnih pozornica je počela da gori nakon što su ispaljeni vatrometi.

Ipak, koncert nije u potpunosti završen. Bio je ovo samo mali prekid. Bruno se kasnije vratio na scenu i nastavio da zabavlja publiku.

#BrunoMars confirms the stage went on fire here at Glasgow Green due to a pyrotechnic which forced a temporary pause in the show. He then sings “we burned the stage down in Glasgow”. @BrunoMars pic.twitter.com/a8V6CqlOQz