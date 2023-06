Poznati reper preminuo na bini

Američki reper Big Pokej (Pokey, 45) preminuo je nakon što se srušio na bini tokom koncerta u Teksasu. Muzičar, čije je pravo ime bilo Milton Povel, nastupio je u subotu na jednom događaju. U jednom trenutku, fanovi su ga vidjeli kako pada na bini, prenosi "BBC".

Neki od prisutnih požurili su da pruže prvu pomoć 45-godišnjem reperu, prije nego što je prebačen u bolnicu, gdje je nekoliko sati kasnije preminuo.

"Njega su jako voljeli njegova porodica, prijatelji i vjerni fanovi" napisao je njegov menadžer u izjavi za medije.

Dodao je:

"Big Pokey će zauvijek biti 'The Hardest Pit in the Litter'", dodao je, pozivajući se na naslov njegovog debitantskog albuma, koji je objavljen 1999. godine.

Povel je bio i jedan od osnivača "Screwed Up Click", velike hip-hop grupe u Hjustonu.

Bio je i začetnik žanrovskih muzičkih projekata koji su stekli veliku popularnost, prenosi "Avaz".