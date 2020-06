Poznati sastav "Iskaz": Svako od nas drugačije doživljava pojam ostvarenja

Poznati sastav "Iskaz" iz Pančeva predstavio je javnosti novi video-spot za pjesmu "Ko ti je rekao", u kojem su učestvovali brojni svjetski i regionalni izvođači.

Iz benda ističu da ova pjesma predstavlja siže ispunjenosti koju kao bend osjećaju prema ljudima zbog svega postignutog i ljubavi koja ponekad boli, ali nikad nije neuzvraćena.

"Pesma je zamišljena kao himna volje, želje i istrajnosti i kao takva govori o tome kako je moguće postići velike stvari iako postoje sve predispozicije za neuspeh. Ona je omaž svim ljudima koji kreću iz blata, loše ekonomske situacije, sredine koja ne pruža podršku već osporava i potcenjuje, dok u rukama imaju samo snove i viziju, ali i ogromnu volju da iste dožive i prožive", rekao je Zoran Stefanov, frontmen grupe "Iskaz".

Muzičar takođe dodaje da je prije svega bitno za svakog pojedinca da definiše šta su to velike stvari i da svako od nas drugačije doživljava pojam ostvarenja i dostignuća.

"Mi se u konkretnom slučaju pesme 'Ko ti je rekao' prvenstveno bavimo onim stvarima koje su za nas velike i koje doživljavamo kao samoostvarenje. Priznanje zajednice i društva je u tom slučaju dobro došlo, ali svakako nije nužno za postojanje tog osećaja. Znamo da je sve produkt ničeg drugog do samostalnog rada, napora, odricanja i ljubavi. Mediji imaju veliku ulogu u kreiranju slike i doživljaja onoga što je predmet pažnje javnosti. U tom smislu je to otežavajuća okolnost, ukoliko govorimo o ljudima bez zanimanja koji se uzimaju kao relevantni da tu sliku i stvaraju. To je stvar novog doba, ali samo jedna u nizu prepreka koje su oduvek postojale", zaključio je Stefanov.

U novom spotu benda "Iskaz" učestvovali su brojni domaći i svjetski izvođači, a kako Stefanov ističe - bend je odranije imao želju da ekranizuje doživljaje iza bine.

"Postoji jedan predivan aspekt bavljenja muzikom, a to je druženje oko i iza bine, putovanja i upoznavanja ljudi koji se bave kreativnim stvaralaštvom. Od prvog velikog nastupa postoji ideja da se napravi video gde ćemo ispričati tu stranu priče, ali su se nekako kockice tek sad poklopile da se to i uradi. Vrlo verovatno su tome doprinela dva meseca karantina u kom smo se svi našli, te je bilo vremena prečešljati tonu materijala", istakao je Stefanov.

Bend je deset dana pred početak izbijanja pandemije virusa korona krenuo na turneju, koja je, nažalost, morala biti prekinuta.

"Ali smo svakako iskoristili taj period da radimo na novom albumu i završimo dosta toga započetog. Konkretnog kreativnog stvaralaštva nije bilo mnogo jer, iako se čini logičnim, umetnicima karantin i izolacija ne prijaju ukoliko nisu voljni, već nametnuti. U tim uslovima smo se više bavili klesanjem i ulepšavanjem onoga što je započeto pre cele situacije", rekao je Stefanov.

Nova pjesma će se naći na najavljenom albumu "Lavirinat", ali kako Stefanov dodaje, datum premijere ovog izdanja još nije poznat.

"Mi proteklih nekoliko godina podsećamo publiku samo na to da lažemo kad kažemo da znamo kad će album biti objavljen. On je svakako urađen, ali su okolnosti takve da se uvek nešto ispreči da kompletan materijal bude objedinjen i kao takav objavljen. Ovoga puta je to bila pandemija, koja je pomrsila konce čitavoj muzičkoj industriji. Dvadesetak pesama koje smo spremili će svakako svoje svetlo u prvom periodu gledati parcijalno - u vidu singlova, dok će neka celina verovatno biti dostupna krajem godine", rekao je Stefanov.

Muzičar dodaje da se nada da će "Iskaz" ovog ljeta podijeliti svoju ljubav prema muzici sa publikom na nekom od regionalnih festivala bez obzira što je pandemija zaustavila mnoge planove.

"Verujem da ćemo biti u prilici da makar delimično vratimo osećaj kontinuiteta, ali mi se nekako čini da će sve to biti u punoj snazi tek naredne godine. Ono što je definitivno mantra koje bi trebalo svi da se pridržavamo je da je svaka prilika u ovim okolnostima dobro došla i da život treba slaviti u svakoj od njih", zaključio je Stefanov.