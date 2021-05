Poznati se opraštaju od Đorđa Marjanovića

Legendarni jugoslovenski pjevač Đorđe Marjanović preminuo je danas u 89. godini. Generacije su odrastale uz njegove hitove koji će večito ostati upamćeni.

Njegov odlazak pogodio je mnoge poznate ličnosti iz Srbije.

Marjanović snimio prvu LP ploču za PGP RTS. Marjanović, rođen 1931. godine, bio je prvi u mnogim stvarima. Prvi je bacio sako u publiku. Prvi je zaplesao na sceni. Bio je poznat i kao Elvis sa Istoka, a njegova popularnost krajem 50-tih i 60-tih godina u cijelom svijetu bila je neopisiva.

Srđan Marjanović

Tuga je što nizu nema kraja. Toliko ljudi umire na svakodnevnom nivou, da to nije normalno. Kad ih je ovoliko poznatih, mogu da mislim koliko ima onih koji nisu. Đorđe je za Jugoslaviju i Srbiju ono što je Elvis za Ameriku. On je ovdje bio prvi roker kad na našim prostorima nije bilo ni r od rokenrola. Pravio je šou na bini, bacao sako u publiku. Imao je izuzetne nastupe i harizmu. Đorđe je prvi pjevač koji je imao svoje fanove. Stanovao je na Terazijama, ulaz pored Muzičkog magazina bio je pokriven izrazima ljubavi prema njemu, njegovi obožavaoci su nosili transparente. Prokrčio je put mnogima koji su kasnije došli. Jako mi je žao što nas je napustio, ali, iza njega je mnogo toga ostalo. Beograd i Srbija bi trebalo da mu se oduže na najveći mogući način, on je nacionalni heroj.

Željko Stefanović

- BIO si mi kao treći roditelj, voljeni moj Milorde. Nadao sam se, vjerovao, navijao iz sve snage, nije vredelo. Dok živim, teći će svaka tvoja rima, svaki stih, svaka nota mojim venama. Rastao sam uz tvoje pjesme, upijao svaki korak, bio vedar jer si ti to bio, i kada ti nije bilo ni do čega. Hvala ti što si postojao u mom životu.

Lepa lukić

Žao mi je, bio je dobar pjevač. Cjenio me je, a i ja njega. Kad smo nastupali sa "Beogradskom estradom", svi smo se miješali, i narodni i zabavni pjevači, pa smo tu bili on, Miki Jevremović, ja... Kad sam imala koncert u Domu sindikata, on je došao, i bila mi je čast.

Bora Đorđević

Vječna slava dragom Đorđu Marjanoviću, legendi, našem velikom prijatelju, uzoru, ocu scenskih nastupa. Veoma sam potresen. Cjeloj "Ribljoj čorbi" je bila ogromna čast kad veliki Đorđe dođe da nas sluša. Imao je uvijek rezervisano najbolje mjesto u prvom redu. Imao sam tu rjetku sreću da snimi dva moja teksta, i nevjerovatnu čast da sa velikim uspjehom pjeva "Anđela", preimenovanog u "Molitvu", na ruskim turnejama. Posjetili smo jednom Eli i njega u Kučevu. Na prvom javnom nastupu u životu, u Učiteljskom domu u Čačku, pjevao sam "Zvižduk u 8". Od Đorđa sam mnogo naučio.

Žika Jelić

Pamtim njegove početke i nevjerovatnu popularnost koju je imao šezdesetih godina. Nezaboravan je koncert u Domu sindikata, kada je pružio priliku tada mladoj rokenrol grupi „Siluete“. U SSSR-u su ga zvali Žorž. Tamo je bilo dovoljno samo spomenuti njegovo ime, da nastanu ovacije. Posle onog što mu se desilo u Autraliji sretao sam ga na nekim svečanostima, i kratko bismo popričali. Mnogo je ostavio iza sebe, starije generacije to znaju, a mladi mogu samo da pretpostave koliko je bio popularan. Ostao je veliki, do posljednjeg dana.

Minja Subota

Marjanović je živo za izlazak pred publiku. Tačno je znao kako da razveseli ljude, prenese im emociju, učini im bolji život na tih dva ili tri sata koliko je nastupao.

Ono što je bio Elvis u Americi i na Zapadu, Ðorđe Marjanović je bio u Sovjetskom Savezu, voljen i obožavan. Njegovi nastupi bili su neka vrsta veze sovjetske publike sa zapadnom pop kulturom i rokenrolom.

Vučić: Marjanović obilježio epohu naše muzike

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća porodici Ðorđa Marjanovića, u kojem se kaže:

"Izuzetno me je pogodila vijest o smrti Ðorđa Marjanovića, pevača koji je svojim jedinstvenim scenskim nastupom obilježio jednu od najlijepših epoha naše muzike. Njegovi brojni hitovi se i danas pamte, a svestrana umjetnička ličnost upečatljivo ostaje u sjećanju mnogih generacija."

"Izražavam najdublje saučešće porodici, kolegama i poštovaocima njegove muzike", navodi se u telegramu saučešća predsjednika Vučića.