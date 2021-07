Poznati uslovi za ulazak na Egzit posjetiocima iz BiH

Egzit je objavio službene procedure za ulazak posjetilaca na ovogodišnje izdanje festivala. Prema predviđenim protokolima ulaz na Tvrđavu od 8. do 11. jula biće ograničen na nekoliko načina.

Iako za ulaz iz BiH u Srbiju nije potrebna nikakva vrsta dodatnih dokumenata izuzev ličnog dokumenta, za ulaz na festival, ipak će biti potreban dokaz o vakcinaciji ili negativan antigenski test.

Vakcinisani posјetioci i oni koјi su preležali kovid-19

Četvorodnevnu ulaznicu potrebno je zamijeniti za festivalsku narukvicu. Posjetioci iz BiH na zamjenskom mjestu treba da pokažu potvrdu o vakcinaciji ili da su preležali virus korona, odštampani Digitalni zeleni sertifikat (ukoliko su se vakcinisali u Srbiji).

Posјetioci koјi nisu vakcinisani i nisu preležali kovid-19

Kupcima ulaznica koji nisu vakcinisani, Egzit je omogućio besplatan brzi antigenski test. Za pristup testiranju potrebno je pokazati validnu četvorodnevnu ulaznicu i lični dokument. Testiranje će biti vršeno u Hali 1 Novosadskog sajma od srijede 7. do nedjelje 11. jula od 10:00 do 18:00 sati. Ukoliko rezultat bude negativan, na istom mjestu se preuzima i festivalska narukvica.

Ukoliko neko od posjetilaca ne stigne na besplatno testiranje na Sajmu ili ima Egzit ulaznicu dobijenu na nagradnoj igri, Egzit je, u saradnji sa laboratorijima Aqualab i Medlab, dogovorio testiranje po povlaštenim cijenama. Spisak adresa laboratorija i radno vrijeme se nalaze na Egzitovoj službenoj stranici. Validni rezultati antigenskog testa jedino su iz navedenih laboratorija.

Zamјena ulaznica za narukvice

Egzit festival osigurao je tri lokacije u Novom Sadu na kojima će posjetioci moći zamijeniti četvorodnevne ulaznice za festivalske narukvice. Zamjenska mjesta nalaziće se na Trgu slobode od ponedjeljka 5. jula do četvrtka 8. jula, zatim ispred Petrovaradinske tvrđave od utorka 6. jula do nedjelje 11. jula, kao i na Novosadskom sajmu od utorka 5. jula do nedjelje 11. jula, i to samo za one koji će raditi brze antigenske testove.

Ulazi na festival

Na sam festival posjetioci iz BiH sa četvorodnevnim ulaznicama ulaze isključivo na glavni ulaz (kod Lovotursa) dok posjetioci sa jednodnevnim ulaznicama na ulaz 2 (kod crkve).

Na Egzitovim službenim stranicama nalaze se kompletna pravila i koraci za ulaz na festival. Ova pravila je odobrio Krizni štab Republike Srbije.

Inače, rezultati ankete koju je Egzit nedavno sproveo među kupcima ulaznica u Srbiji pokazali su da je više od 70 odsto njih vakcinisano. Čak 64 odsto je primilo je vakcinu, a 8 odsto preboljelo je Kovid-19 u prethodnih šest mjeseci.

(RTRS)