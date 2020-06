Poznati vode oštru politiku protiv Trampa

"Rolling Stonesi" su u subotu upozorili američkog predsjednika Donalda Trampa da će ga tužiti ukoliko nastavi koristiti njihove pjesme na okupljanjima tokom kampanje.

Naime, u saopštenju pravnog tima popularnog benda se navodi da je uspostavljena saradnja s organizacijom BMI, koja se bavi zaštitom autorskih prava, a s ciljem zaustavljanja neovlaštenog korištenja njihove muzike.

Tramp je tokom okupljanja u Tulsi, u Oklahomi, koristio pjesmu "You Can't Always Get What You Want", a istu pjesmu je iskoristio i tokom kampanje 2016. godine.

Još od najave da će se kandidovati za predsjedničke izbore 2016. godine, Donald Tramp bio je meta kritika mnogobrojnih javnih ličnosti poput Barbre Strajsend, Rijane, Ledi Gage, Madone, Bijons, Kejti Peri itd.

Njihova kritika, međutim, nije se završila na nekoliko izjava ili tvitova - još od 2016. godine do sada Holivud vodi aktivnu borbu protiv Donalda Trampa navodeći da on nije niti da će ikada biti, kako kažu, njihov predsjednik.

Barbra Strajsend

Iako je od samog početka Trampovog mandata bila veoma glasna u vezi s politikom, Barbra Strajsend nedavno se oglasila na Twitteru dajući otvorenu podršku jednom od mogućih kandidata za predsjednika ove godine - Džou Bajdenu. Ona je na Twitteru kritikovala sadašnjeg predsjednika SAD Donalda Trampa te je navela da on u novembru, kada su izbori zakazani, mora biti pobijeđen.

"Tramp mora biti pobijeđen u novembru prije nego što još više ugrozi našu demokratiju, okruženje, zdravlje, sigurnost i reputaciju u svijetu", napisala je Barbra na Twitteru. Pored toga, Barbra svakodnevno vodi oštru kampanju protiv Trampa.

Bajden je takođe dobio podršku i pjevačice Šer, glumaca Aleka Baldvina, Leonarda Dikaprija, Toma Henksa, Alise Milano i autora "Igre prijestola" Džordža R.R. Martina.

Madona

Kraljica pop muzike Madona govorila je 2015. godine da će se, ukoliko Tramp pobijedi na izborima, ona odseliti u Evropu, jer ne može da podnese da rasista poput njega sjedi u Bijeloj kući.

Iako to nije učinila odmah, Madona se zaista preselila u Portugal, gdje je živjela dvije godine, sve do objavljivanja albuma "Madam X". Ona, međutim, nije prestala da ismijava Trampa gdje god joj se za to ukazala prilika.

Ledi Gaga

Nakon Trampove pobjede kantautorka je nosila pano na kome je pisalo "Ljubav pobjeđuje mržnju" i nekoliko sati protestovala ispred čuvene "Trampove kule" u Njujorku.

Kejti Peri

Sunovrat karijere nekada vodeće pop djevojke u muzičkoj industriji dogodio se upravo nakon Trampove pobjede na američkim izborima, jer je većina njenih pratilaca smatrala da je preduboko zašla u političku kampanju Hilari Klinton, koju je podržavala prije izbora. Zvijezda je albumom "Witness" iz 2017. godine najavila uzdizanje političkog popa i takođe pozivala na revoluciju protiv aktuelnog predsjednika.

Bijons

Bijons, feministička ikona i borac za prava tamnoputih Amerikanaca, nije bila toliko glasna u direktnim prozivkama Trampa, ali se svakako založila za sve suprotno od onoga što je bila zvanična politika Bijele kuće.

Tokom prethodnih nekoliko godina Bijons je bila glas uniženih i ponižavanih žena, nepravedno osuđenih Afroamerikanaca, migranata koji su bili zatvarani u kavezima na granicama s Meksikom, ali i svih etničkih i nacionalnih manjina u SAD. Ona je takođe bila vrlo glasna u svojoj podršci Trampovoj suparnici Hilari Klinton.

Tokom jednog od svojih govora Donald Tramp je izjavio da njemu i republikancima nisu potrebne Bijons ili Ledi Gaga da bi pobijedili na izborima.