Poznato kada nastupa srpska predstavnica na Evroviziji

​Organizatori ovogodišnjeg evrovizijskog takmičenja objavili su redoslijed nastupanja u 1. i 2. polufinalu na zvaničnom Jutjub kanalu Evrovizije.

Srpska predstavnica Teya Dora će svoju takmičarsku numeru "Ramonda" predstaviti publici 7. maja i to pod rednim brojem 2.

Ovo je redoslijed kojim ćemo slušati numere tokom prve polufinalnih večeri ove godine:

Polufinale 1 - 7. maj

Kipar: Silia Kapsis | Liar

Srbija: Teya Dora | Ramonda

Litvanija: Silvester Belt | Luktelk

Irska: Bambie Thug | Doomsday blue

UK: Olly Alexander | Dizzy

Ukrajina: Alyona Alyona & Jerry Heil | Teresa & Maria

Poljska: Luna | The tower

Hrvatska: Baby Lasagna | Rim tim tagi dim

Island: Hera Björk | Scared of heights

Nemačka: Isaak | Always on the run

Slovenija: Raiven | Veronika

Finska: Windows95man | No rules!

Moldavija: Natalia Barbu | In the middle

Švedska: Marcus & Martinus | Unforgettable

Azerbejdžan: Fahree feat. Ilkin Dovlatov | Özünlə Apar

Australija: Electric Fields | One milkali (One blood)

Portugalija: Iolanda | Grito

Luksemburg: Tali | Fighter

