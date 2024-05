Poznato ko će nastupiti u revijalnom dijelu Evrovizije

Poznato je ko će nastupati kao gosti na dvjema polufinalnim večerima Evrovizije 2024, a radi se o izvođačima iz duge i slavne evrovizijske prošlosti.

U prvom polufinalu će Bendžamin Ingroso izvesti neke od svojih najvećih hitova. Ingroso je jedna od najvećih pop zvijezda u Švedskoj, a prethodno je predstavljao Švedsku na Evroviziji 2018. u Lisabonu s pjesmom "Dance You Off". Ingrosova popularnost u Švedskoj i širom Evrope sve više raste, a nedavno je na Starom kontinentu održao turneju "Better Days Tour".

S druge strane, drugo polufinalno veče obećava "najveću pjesmu na svijetu za pjevanje uglas", tvrdi oficijalna veb stranica Evrovizije.

Tri pobjednice Eurosonga okupiće se za tačku u kojoj gledaoci kod kuće i u Malme Areni mogu da pjevaju s njima na sceni, a navodno će postojati interaktivni zid na kojem će ljubitelji Evrovizije imati priliku da se pojave.

Helena Paparaco donijela je Grčkoj pobedu na Evroviziji 2005. s pesmom "My Number One", a pridružiće joj se Sertab Erener, koja je odnijela pobjedu 2003. za Tursku s pjesmom "Anyway That I Can". Na kraju, pojavljuje se i švedska legenda šlagera Šarlot Pereli, pobednica takmičenja 1999. s pesmom "Take Me To Your Heaven".

Prvo polufinale održava se u utorak, 7. maja, a drugo u četvrtak, 9. maja.

10 pjesama iz svakog polufinala kvalifikovaće se za nastup u velikom finalu u subotu, 11. maja.

Malme će treći put biti domaćin takmičenja, nakon što je prethodno bio domaćin 1992. i 2013. Godine, prenosi B92.

