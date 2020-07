Pratite rođendanski koncert Ringa Stara noćas u dva sata

Bubnjar Bitlsa Ringo Star danas slavi 80 rođendan, a kako već 11 sedmica nije izašao iz kuće u Los Anđelesu jer mu je socijana distanca imperativ, proslavu će napraviti noćas na YouTube kanalu - biće to humanitarni koncert na kome će učestvovati i Pol Makartni.

Kako kaže i danas mu nedostaju njegova neprežaljena braća Džon (Lenon, ubijen u decembru 1980.) i Džordž (Harison koji je izgubio bitku sa rakom 2001.), ali će zato Pol (78) biti tu.

Koncet će biti na zvaničnom kanalu Ringo Stara.

Počeće noćas po srednjoevropskom vremenu u 2.00.

Čestitke su stigle sa svih strana, sa međunarodne svemirske stanice, ali i od bivšeg bubnjara Bitlsa Peta Besta koga je Ringo zamijenio prije nego što je grupa stekla ultra globalnu popularnost.

Biće to kombinacija kućne svirke i materijala koji do sada nisu objavljeni, a nastupiće i Šeril Krou, Šilu I, Geri Klark Džunior i Ben Harper.

Star će u program uvrstiti i "With a Little Help From My Friends", koju je snimio porošle godine sa "All star bendom" čiji je osnivač.

Star, koji živi u Los Anđelesu kaže da se osjeća kao da su mu 24, prenose američki mediji.

Sebi je poželio da doživi stotu i da i tada svira bubnjeve u koje se zaljubio kao tinejdžer kada su mu u bolnicu gdje se liječio od tuberkuloze donijeli jedan na poklon.

Dugovječnost i energičnost kako kaže duguje tome što on i njegova supruga ne jedu gluposti već brokuli i borovnice.

Ringo je nedavno objavio album Grow Old With Me, na koji je uvrstio i jedan neobjavljen Lenonov snimak. Tim povodom je dodao "Džon je još u mom životu. On mi je darovao taj album".

Razočaralo ga je što je pandemija odložila i turneju njegovog novog benda ali i za avgust 2021. premijeru dokumentarnog filma o Bitlsima koji je željno iščekivao. Film o slavnoj liverpulskoj četvorci "The Beatles: Get Back" osmišljen je kao alternativan pogled na čuveni album benda iz 1970. "Let It Be".

Dodaje da mu je socijalna distanca imperativ i kada je sa porodicom i kada šeta psa, da se trudi da bude produktivan.

Kada smo zajedno i jedemo, djeca su za jednim stolom, ja za drugim, prijatelji za trećim, rekao je on i dodao da mu ne smeta što je stalno kod kuće, jer ima sobu za vježbanje koja ima odličnu akustiku, i drugu umjetničku.

Mada, dodaje da mora da prizna da mu je u maju baš bilo teško, jer je sve odjednom stalo.

"Činilo mi se da kraja nema", rekao je Star koji u šali kaže da će sljedeće godine ovaj 80 jubilarni rođendan proslaviti kako dolikuje.