Pravi razlog raspada benda Daft Punk

Francuski muzički duo Daft Punk službeno se razišao prije dvije godine. Sve do sad, članovi benda - err roboti - ćutali su o razlozima razlaza.

Koosnivač Tomas Bangalter u intervjuu za "BBC" dao je uvid u pravi razlog razlaza, otkrivajući da mu je postalo sve neugodnije zbog konvergencije muzike i tehnologije.

"Daft Punk je bio istraživanje, rekao bih, počevši sa mašinama i odlazeći od njih. Volim tehnologiju kao alat, ali nekako sam prestravljen prirodom odnosa između mašina i nas samih", objasnio je Bangalter.

Dodao je:

"Pokušali smo upotrijebiti mašine kako bismo izrazili nešto izuzetno dirljivo što stroj ne može osjetiti, ali čovjek može. Uvijek smo bili na strani čovječanstva, a ne na strani tehnologije", dodao je.

Ali s porastom vještačke inteligencije i algoritamskih tehnologija, Bangalter je rekao, "posljednje što bih želio biti, u svijetu u kojem živimo, 2023. godine, je robot."

Thomas Bangalter explains why Daft Punk broke up: "The last thing I would want to be, in the world we live in, in 2023, is a robot." https://t.co/QaA8vFn4Av pic.twitter.com/pOcBeXCaHr