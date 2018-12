Praznični hitovi im i danas inkasiraju hiljade dolara

​Nova godina i novogodišnji praznici na radiostanice i televizijske ekrane svake godine vrate nezaboravne hitove koji za tematiku imaju upravo ove zimske praznike.

Kada na radiju počne da se emituje božićni hit "All I Want For Christmas", američke pjevačice Maraje Keri, to je obično znak da je počeo najljepši period u godini.

Bez obzira na to što su pjesme poput ovog hita Maraje Keri snimljene prije više godina, one se u ovom periodu godine vrate visoko na pozicijama toplisti, ali i donesu veoma dobru zaradu svojim autorima.

Tako je Maraja Keri samo ove godine od pomenute pjesme zaradila skoro 800.000 dolara. Tome treba dodati i njene nastupe na kojima izvodi svoje božićne pjesme pred velikim brojem ljudi.

Nije ona, međutim, jedina koja bogatstvo zarađuje na novogodišnjim i božićnim pjesmama. Tako se na prvom mjestu nalazi engleska grupa "Slade", koja je svojim hitom "Merry Xmas Everybody" ove godine zaradila oko 630.000 dolara. Ono što je interesantno za ovu numeru je da je ona snimljena 1973. godine.

Numera "Fairytale of New York", irskog rok sastava "The Pogues", takođe je donijela visoku zaradu svojim tvorcima bez obzira na to što je ovaj hit star više od 30 godina.

Nakon nje slijede "White Christimas" Binga Krozbija sa zarađenih 415.000, "Last Christmas" grupe "Wham!" sa 380.000, potom Pol Makartni sa pjesmom "Wonderful Christmas time", koja je zaradila 330.000, i "Mistletoe and Wine" Klifa Ričarda sa zarađenih 127.000 dolara.

Veliki broj umjetnika koji stoje iza ovih bezvremenskih hitova priznaje da nikada nisu planirali da stvore pjesme koje će trajati toliko dugo.

Muzičar iz benda "Slade" Džim Lea je rekao da je ovaj sastav samo želio da napravi pjesmu koja će asocirati publiku na zimske praznike.

"Ovo je sada kao plan za penziju. Naša želja je bila da stvorimo pjesmu koja će trajati, ali niko od nas nije očekivao da će trajati ovoliko dugo. Pjesma je korištena u reklamama, u filmovima i u mnogim drugim stvarima. To niko od nas nije očekivao", rekao je Lea.

Bez obzira na to da li su očekivali ovakav uspjeh svojih pjesma ili ne, veliki broj ovih umjetnika je istakao da im je drago što su upravo njihove numere postale zaštitni znak prazničnog raspoloženja širom svijeta.