Predstavljen program sedmog Nektar OK Festa

Ostalo je još svega nekoliko dana do sedmog po redu Nektar OK Festa na Tjentištu, koji se na ovoj dobro poznatoj lokaciji i jednoj od najljepših u regiji, održava od 13. do 15. avgusta.

Sve posjetioce očekuje mnoštvo sadržaja, koji pored bogatog muzičkog programa u okviru kojeg će nastupiti najpoznatija muzička imena iz regiona, obuhvataju i promocije knjiga, filmske projekcije, rafting avanturu rijekom Tarom, planinarske šetnje i posjetu nekim od najljepših vidikovaca u nacionalnom parku Sutjeska.

Prvi festivalski dan započinje na „Sky Cola OK summer stage-u“ uz Dj-eve Sinisu Tamamovica i Alexader G, potom slijedi nastavak programa na „Sensation OK stage-u“ u OK kampu uz Love Hunters i Mortal Kombat. Večernji sati na „Jägermeister main stage“ rezervisani su za odličan program i atmosferu za koju će se pobrinuti Van Gogh, Goran Bare & Majke, Brkovi i Moreuz. Za one najizdržljivije slijedi program na OK After Party uz Sinisu Tamamovica i Alexader G.

Drugog dana, program počinje od 12 časova kraj bazena uz Mladena Tomica, Toni Juranovića i Neb Jacka. Od 14 časova u „OK Book zoni“ održaće se promocija knjige Dušana Vesića „Bunt dece socijalizma“. OK kamp će i ove godine biti epicentar najbolje zabave i odličnog provoda, za koje će se u subotu na „Sensation OK stage-u“ pobrinuti Marčelo i Napeti Quintet, te Atheist Rap. Ljubitelji sedme umjetnosti uživaće u filmskoj projekciji na „OK Cinema stage-u“ gdje je na programu projekcija filma „Nebeska tema – priča o Vladi Divljanu“, režisera Mladena Matičevića. Groznica subotnje večeri čeka nas na Jägermeister main stage-u uz Bajagu i instruktore, TBF, Buč Kesidi i Who see. Po završetku programa selimo se u OK kamp na after party da uz Mladena Tomica i Toni Juranovića dočekamo još jednu zoru na Tjentištu.

„Ukoliko se i pojavi umor poslednjeg festivalskog dana, tu smo da ga otjeramo odličnim programom koji je na rasporedu. Energiju ćemo tako redom povratiti na „Sky Cola OK summer stage-u“ uz Marinu Karamarko, uz mali predah u „OK Book zoni“ gdje se družimo sa Markom Šelićem Marčelom. Od 16 časova smo na „Sensation OK stage-u“ uz fenomenalni završetak dnevnog programa za koji su zaduženi Zoster i Ritam Nereda“, kažu organizatori.

Prostor ispred Hotela Mladost od 21 čas zauzima „OK cinema stage“, gdje će biti emitovan dokumentarni film „Tusta“, režisera Andreja Korovljeva. U samom finišu na „Jägermeister main stage-u“ posjetitelji će uživati uz Hladno pivo; Darka Rundeka & ekipu; Kandu, Kodžu i Nebojšu, te SOPOT. Završnicu šestog po redu Nektar OK Festa provešće uz Marka Nastića i Petra Dundova na OK After Partiju.

Festivalski kamp se otvara dan ranije 12. avgusta od 12 časova. Svi koji se u poslednji momenat odluče da nam pridruže u OK avanturi na Tjentištu svoj OK kamp paket /kamp + ulaznica/ za sva tri festivalska dana po cijeni od 40 KM mogu da kupe na licu mjesta, na recepciji festivalskog kampa. Naoružajte se dobrim raspoloženjem, pozitivnom energijom i ljubavlju, spakujte svoju kamp opremu i dođite na Tjentište.