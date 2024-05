Predstavnica Izraela vježba za finale uz "Sloboda Palestini" (VIDEO)

​MALME - Izrael je ove godine glavna tema svjetske javnosti zbog Evrovizije koja se održava u Švedskoj.

Njihova predstavnica sinoć se plasirala u finale takmičenja, a to je razbjesnilo hiljade evrovizijskih fanova.

Mladoj pjevačici, Eden Golan, publika je zviždala tokom cijelog nastupa, a nakon što je prošla u finale, usijale su se društvene mreže. Ipak, tu nije bio kraj.

Odmah po objavi rezultata iz polufinala Izrael je skočio na evrovizijskim kladionicama te je sada drugi favorit odmah iza Hrvatske.

Društvenom mrežom Twitter se sada širi snimak na kojem pjevačica Eden vježba pjevanje dok joj iz njenog tima zvižde, viču "buuu" i govore "Sloboda Palestini".

Video je za nekoliko sati postao viralan i takođe razbjesnio dio javnosti koji smatra da Izrael ne bi smio učestvovati na Evrosongu, prenosi "b92".

“Boo!” “Free Palestine!” Israel’s Eurovision entrant rehearses with sarcastic boos and chants from the Israeli delegation.#BanIsraelFromEurovision pic.twitter.com/n3dhWjFFJ7