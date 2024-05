Predstavnici Izraela na Evroviziji postavili "škakljivo" pitanje, ipak je odgovorila (VIDEO)

Izraelska predstavnica na Evroviziji, Eden Golan, plasirala se u finale Evrovizije, a njenom nastupu u polufinalu prethodili su veliki protesti.

Na kraju same konferencije za medije ona je odgovarala na pitanja, a pored nje je bio i savjetnik za medije.

Prvo što su je novinari pitali bilo je kako se osjećala na sceni i kako je predstavljati Izrael u trenucima rata.

"Velika je čast biti ovde, nastupati, predstavljati svojuj zemlju. Hvala svima koji su glasali i podržali nas. Srećna sam što ću ponovo nastupiti", odgovorila je ona, prenosi b92.

Nakon toga uslijedilo je pitanje nakon kojeg je nastao muk: "Da li osjećaš da si možda ugrozila i bezbjednost drugih takmičara?"

An aggressively rude journalist insinuates Israeli Eurovision entrant Eden Golan is putting the public at risk by being there. She replies “this is for everyone” and the press pool cheers and applauds her. That put the victim blamer in his place.pic.twitter.com/JYvVqJ0u60