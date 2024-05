Predstavnik Nizozemske oglasio se prvi put nakon što je izbačen s Eurosonga

Predstavnik Nizozemske Joost Klein oglasio se prvi put nakon što je izbačen s Eurosonga. Na društvenim mrežama je objavio simboličnu poruku.

Naime, objavio je djelić pjesme "Who Let the Dogs Out" ("Ko je pustio pse napolje?") uz snimak pasa koji plešu. Ovo se može protumačiti kao svojevrsna poruka EBU-u koji je donio odluku da ga izbaci.

Prvobitno je na društvenim mrežama objavljeno da je Joos izbačen zato što je udario člana izraelske delegacije. On je prethodno na konferenciji za medije pokrio glavu zastavom dok je govorila predstavnica Izraela Eden Golan.

Međutim, EBU tvrdi da je on diskvalifikovan nakon što je žena iz produkcijske ekipe prijavili švedskoj policiji da ju je zastrašivao.

Ko je Joost Klein i šta se zapravo desilo na Eurosongu

Nizozemski javni emiter AVROTROS je objavio da je Joost žurio u green room i da su ga snimali bez njegovog dopuštenja. Nakon što se požalio, neimenovane osobe su ga nastavile snimati te je prijeteći gestikulirao prema kameri, ali nije dirao snimateljku.

Pjevač još uvijek nije direktno komentarisao ovaj događaj te se očekuje da će to učiniti u narednim danima, prenosi Klix.

