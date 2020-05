Preminio bubnjar Džimi Kob

Džimi Kob, bubnjar, perkusionista i posljednji živi učesnik na istorijskom džez albumu Majlsa Dejvisa iz 1959. "Kind of Blue" preminuo je danas u 91. godini.

Vijest je objavila njegova žena Eleana Ti Kob na društvenim mrežama, a kako u saopštenju stoji bubnjar je preminuo u svojoj kući u Njujorku nakon duge borbe s rakom pluća.

Kobova uloga u stvaranju albuma "Kind of Blue" bila je nemjerljiva i u velikoj mjeri je uticala na dalji tok njegove karijere.

Muzički masterpis objavljen je u avgustu 1959. i uspješno je "uhvatio" prelazni momenat džeza koji se transformisao u nešto novo - modernije.

Ovo muzičko ostvarenje pobralo je pozitivne kritike i veoma brzo postalo favorit među fanovima.

Kob je bogatu muzičku karijeru okončao albumom "This I Dig of You" 2019. godine.

Majls Dejvis je inače rođen baš na današnji dan 1926. godine.