Preminula Astrid Žilberto poznata po pjesmi "The Girl From Ipanema"

Pjevačica poznatog hita "The Girl From Ipanema", Astrid Žilberto, preminula je u 83. godini, objavio je njen sin Marčelo na društvenim mrežama.

Astrid Žilberto je ostvarila veliki uspjeh u pomenutoj grupi u kojoj je pjevala.

Najpoznatija je po pjesmi "Devojka iz Ipaneme" za koju je dobila Gremi nagradu.

Astrid Žilberto je rođena 29. marta 1940. godine u Salvadoru, u državi Baija.

Godine 1992. dobila je "Američku latino-džez nagradu za životno djelo", a njena kompozicija "Fly me to the moon" je postala vanvremenski hit.