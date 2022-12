Preminula Kristin Mekvi

Kristin Mekvi, pjevačica koja je nastupala sa bendom Flitvud Mek i napisala neke od najpoznatijih hitova ove grupe, preminula je u 79. godini, saopštila je njena porodica.

Britanska kantautorka napisala je hitove Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me i Songbird.

Preminula je u bolnici okružena porodicom, piše u saopštenju.

Mekvi je napustila Flitvud Mek poslije 28 godina u bendu 1998, ali se vratila 2014.

"Želimo da svi zapamte Kristin i sjećaju se života neverovatnog ljudskog bića i veličanstvene muzičarke koju je volio čitav svijet", piše u saopštenju porodice.

Rođena kao Kristin Perfekt, Mekvi se udala za basistu Flitvud Meka Džona Mekvija i pridružila se bendu 1971.