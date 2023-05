Preminula Tina Tarner

Tina Tarner, legendarna američka pjevačica, preminula je u 83. godini, objavio je njezin predstavnik

"Tina Tarner, 'Kraljica rokenrola' umrla je danas u 83. godini nakon duge bolesti u svom domu u Küsnachtu kod Ciriha, u Švajcarskoj", rekao je njezin predstavnik.

Nagrađena je s osam Gremi nagrada. Časopis "Rolling Stone" stavio je Tinu na listu Besmrtnika - najvećih izvođača svih vremena.

Tina je dobila i svoje mjesto u Rock and Roll Hall of Fame muzeju, u Klivlendu.

Dobitnica je Grammy Hall of Fame Award nagrade.

Jedna je od najpopularnijih i najuspješnijih ženskih rok izvođačica svih vremena s prodanih gotovo 200.000.000 albuma, što kao samostalna izvođačica, što kao članica sastava bivšeg supruga Ikea Ike & Tina Turner.

Njeni najveći hitovi su "What's Love Got To Do With It", "Private Dancer" i "The Best".

Glumila u filmovima "Tommy" (1975), "Mad Max Beyond Thunderdome" (1985) i "Last Action Hero" (1993).

Godine 1993. objavljen je biografski film "What's Love Got to Do with It" , adaptiran prema njenoj autobiografiji "JI, Tina: My Life Story".