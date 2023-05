Preminula brazilska "kraljica roka"

Rita Li, brazilska "kraljica roka" i pjevačica Tropicalia legendi Os Mutantes, umrla je u 75. godini. Vijest je juče potvrđena objavom na Instagramu od njene porodice.

"Objavljujemo smrt Rite Li, u njenoj rezidenciji u Sao Paulu, kasno sinoć", stoji u saopštenju.

Bila je okružena svom ljubavlju svoje porodice, kao što je oduvijek i željela.

''The bottom line is that we were light-years ahead of everyone else." RIP Rita Lee, one of the founding members of Os Mutantes (December 31, 1947 –May 8, 2023) pic.twitter.com/vLVPvaaOP2