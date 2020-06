Preminula članica kultne ženske disko-grupe "Pointer Sisters"

Pjevačica grupe "Pointer Sisters" Boni Pointer preminula je u 69. godini, potvrdila je njena porodica.

"Sa velikom tugom moram da saopštim fanovima "Pointer Sisters" da je moja sestra Boni jutros umrla. Naša porodica je uništena, molite se za cijelu porodicu Pointer ", napisala je njena sestra Anita te je dodala da joj je Boni bila najbolji prijatelj i da se nikada se nisu svađale.

Uzrok smrti nije otkriven, ali su istakli da "Pointer Sisters" nikada ne bi postojale da nije bilo Boni.

Pointer Sisters bile su najpoznatije po hitovima "Jump (For My Love)", "I’m So Excited" i "Automatic"

Boni je snimila pet albuma sa disko-grupom i zajedno sa Anitom napisala kantri hit "Fairytale", koji je osvojio njihovu prvu "Gremi" nagradu, i to za najbolji duo ili grupu u zemlji 1975. godine.

"Pointer Sisters" bile su prva afroamerička grupa koja je ikada nastupila u koncertnoj hali Grand Ole Opri.