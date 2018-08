Preminula glumica i pjevačica Morgana King

Američka glumica i džez pjevačica Morgana King preminula je u 88. godini, prenio je Bi-Bi-Si.

Na velikom platnu je bila najpoznatija po ulozi Karmele Korleone, majke Majkla Korleonea, u prva dva "Kuma", a tokom muzičke karijere bila je nominovana za nagradu Gremi.

King je umrla od raka 22. marta ali je njena smrt prošla nezapaženo sve dok jedan prijatelj nije objavio poruku saučešća.

Muzičku karijeru je počela kao tinejdžerka, pjevajući u klubovima, a potom je nastupala i u Las Vegasu i širom SAD, kao i na televiziji.

Nominacija za Gremi za pjesmu "A Taste of Honey" 1964. je bila komercijalni vrhunac njene poluvijekovne karijere tokom koje je snimila 20 albuma. Posljednji album je objavila 1992, a posljednji živi nastup je imala 2000. godine.

U vrijeme kada je rokenrol počeo da preuzima primat na top listama, King je ostvarila filmski proboj u filmu "Kum" (Godfather). Mafijaška saga, s Marlonom Brandom i Al Paćinom u ulogama bosova Vita i Majkla Korleonea, osvojila je tri Oskara i još uvijek je jedan od najbolje ocijenjenih filmskih serijala svih vremena.

Kao "Mama" Karmela, dugogodišnja žena don Vita Korleonea, u prvom dijelu 1972. jedva da je imala repliku, ali je osvojila scenu u čuvenoj sceni vjenčanja u kojoj pjeva italijansku pesmu "Luna Mezzo Mare".

Ponovila je ulogu i u nastavku, iz 1974, ali je tada zbog sujeverja odbila da bude snimljena u kovčegu, pa je njeno mjesto u sceni bdenja zauzela majka reditelja Frensisa Forda Kopole.

Kopola je na snimanju filmova Kingovu smatrao "referentom za kulturu", budući da su njeni roditelji bili rođeni na Siciliji.

"Frensis bi me pitao da li scena izgleda kao prava sicilijanska kuća. Rekla sam mu da na zid stavi statuu svetog Antonija", rekla je ona 1988.

Osim "Kuma", glumila je i u filmu "Brooklyn State of Mind" iz 1998. i sapunici "All My Children".