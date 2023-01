Preminula kćerka Elvisa Prislija

​Liza Meri Prisli, jedina kćerka slavnog rokenrol pjevača Elvisa Prislija, preminula je u 55. godini.

"Teškog srca moram sa vama da podijelim strašnu vijest: moja prelijepa kćerka Liza Meri nas je napustila", saopštila je njena majka Prisila Prisli.

Prisila Prisli nije navela uzrok smrti svoje kćerke i zamolila je medije za privatnost, prenosi "BBC" pozivajući se na "TMZ".

Liza Meri Prisli pronađena je u četvrtak u svom domu u Kaliforniji. Nju je u spavaćoj sobi pronašao bivši muž, koji živi na zajedničkom imanju, pokušao je da ju oživi i pozvao hitnu pomoć.

We are incredibly saddened to hear of the passing of Lisa Marie Presley. She was an extremely talented Singer/Songwriter and a very welcome presence at the Golden Globes this past Tuesday. May you rest in peace pic.twitter.com/BL8q0cfUAk