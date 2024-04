Preminula legenda drum'n'base scene

​Reper i pjevač Konrad Tompson, poznat kao MC Konrad, koji je širio zvuke drum'n'basea još tokom devedesetih i kasnije, umro je u 52. godini.

Ostavio je neizbrisiv trag u sveijtu D&B muzike.

Ova vijest rastužila je mnoge, a njegova agencija potvrdila je tužne navode.

"Jedan od najprepoznatljivijih i najomiljenijih glasova u D&B-u, ostavlja iza sebe neprevaziđeno naslijeđe" rekli su iz njegove agencije "Clinic Talent".

Ipak, uzrok smrti još uvijek nije poznat, piše "The Guardian", prenosi "Telegraf".

We are devastated to hear of the passing of MC Conrad. A truly iconic and unique artist, he helped define and build the world of jungle & drum and bass music. All our love and thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/mspRqD8GCG